Katolikos Garegin II, AGBU’nun 12. Pan-Ermeni oyunlarına katılanları kutsadı

29 Temmuz’da AGBU’nun 12. Pan-Ermeni Oyunlarına katılan yaklaşık 700 izci, Eçmiadzin Ana Makamı’nı ziyaret etti. Tüm Ermenilerin Katolikosu II. Garegin’in başkanlığında kutsama töreni düzenlendi.

Katolikos, sporun yalnızca fiziksel değil, ruhsal gelişim için de önemli olduğunu vurgulayarak gençleri milli birlik, inanç ve kararlılıkla geleceğe hizmet etmeye çağırdı. Artsakh savaşı sonrası yaşanan zorluklara dikkat çekerek, gençlerin halkın birliğini ve adil davasını sahiplenme sorumluluğunu taşıdığını ifade etti.

Ziyaretin, hem katılımcılar hem de Ermenistan’daki gençler için moral ve ilham kaynağı olduğu belirtildi. Tören, Ermeni gençlerinin halkına ve kutsal değerlere bağlı bir yaşam sürmesi için edilen dua ile sona erdi.

ERMENİ HABER AJANSI