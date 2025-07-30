Karabağ Ermeni kültürü uluslararası arenada tanıtılacak

“Artsakh Kültürünü Koruma Merkezi” adlı sivil toplum kuruluşu, 25 Temmuz – 24 Ağustos 2025 tarihleri arasında İtalya’da düzenlenecek bir folklor festivaline katılmak üzere resmi davet aldı. Festival, UNESCO iş birliğiyle CIOFF – Uluslararası Folklor Festivalleri ve Halk Sanatları Konseyi tarafından organize ediliyor.

Merkez, Artsakh (Karabağ) savaşının ardından yaşanan zorunlu göçe rağmen Artsakh kültürünü tanıtan, koruyan ve yaygınlaştıran tek kurum olarak faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, Artsakh Ulusal Çalgılar Devlet Topluluğu ve Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun katılımıyla ortak bir kültürel program hazırlanıyor. Amaç, Ermeni kültürünü dünya sahnesinde layıkıyla temsil etmek.

STK yetkilileri, bu katılımın Artsakh kimliğinin korunması ve kültürel direnişin sürdürülmesi yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI