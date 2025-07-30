İran’dan “Zengezur koridoru” projesine tepki

İran İslam Devrimi Lideri’nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Türkiye ve Azerbaycan’ın gündemde tuttuğu Zengezur Koridoru projesini eleştirdi.

Velayati, konuşmasına “cesur ve kültürlü Azerbaycan halkına” selamlarını ilettikten sonra, İran’ın ABD ve İsrail ile yaşadığı çatışmadan ve ülkedeki etnik uyumdan bahsetti.

Velayeti. Azerbaycan’ın her zaman “toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve İslam Devrimi değerlerini savunmada ön saflarda yer aldığını” dile getirdi ve şöyle devam etti:

“İran’ın düşmanları, özellikle küresel Siyonizm ve ABD, bu tarihi birlikten ve stratejik kültürel derinlikten rahatsız oldular. Ulusal güvenliğimize zarar vermek için bu kimliğin temellerini sürekli olarak baltalamaya çalıştılar”.

“Bu bağlamda, ‘Zangezur Koridoru’ gibi planlar daha geniş jeopolitik projeler için bir kılıf olarak kullanılıyor” diye devam eden Velayeti, koridorun “temel amacının Direniş Ekseni’ni zayıflatmak, İran’ın Kafkasya ile bağlantısını koparmak ve bölgenin güneyinde İran ve Rusya’ya kara ablukası uygulamak” olduğunu ekledi.

Velayeti, projenin ABD’nin “baskıyı Ukrayna’dan Kafkasya’ya kaydırma” stratejisinin bir parçası olduğunu ve NATO ve “bazı Pan-Türkist hareketler” tarafından da desteklendiğini iddia etti.

Velayeti “Ancak İran, başından beri bu eylemlere açık ve kararlı bir şekilde karşı çıktı, hatta ulusal güvenliğin kırmızı çizgimiz olduğunu göstermek için sınırlara güç konuşlandırdı ve caydırıcı tatbikatlar gerçekleştirdi” dedi ve bunu “aktif önleme” politikası olarak nitelendirdi.

Velayeti sözlerini, “düşmanın, görünüşte ekonomik, ancak gerçekte ayrılıkçı projeler kisvesi altında İran’ın jeopolitik derinliklerine sızmaya çalıştığını” söyleyerek bitirdi.

(OC Media)

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