Güvenlik Konseyi Sekreteri, “Ermenistan’ı Kurtar” Yahudi-Hristiyan birliği heyetini ağırladı

30 Temmuz’da Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, “Ermenistan’ı Kurtar” adlı Yahudi-Hristiyan Birliği heyetini kabul etti.

Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre Grigoryan, heyetin ziyaretini memnuniyetle karşıladı ve bunun Ermenistan-ABD ilişkilerinin gelişimi açısından önemine dikkat çekti. Ticaret ve ekonomi ilişkilerinin ilerletilmesinden enerji sektörünün çeşitlendirilmesine ve savunma alanındaki iş birliği olanaklarına kadar çeşitli konularda potansiyel iş birlikleri vurgulandı.

Görüşmede, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine dair son gelişmeler paylaşıldı; Ermenistan hükümetinin Güney Kafkasya’da istikrar ve barışın güçlendirilmesine yönelik taahhüdü bir kez daha ifade edildi.

Soru-cevap bölümünde Grigoryan, hükümetin önerdiği “Barış Kavşağı” projesine değinerek, bu girişimin bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınma açısından taşıdığı önemi anlattı.

ERMENİ HABER AJANSI