Ermeni bestecilerin eserleri Soçi’de seslendirilecek

1 Ağustos’ta Soçi Festival ve Oda Müziği Salonu, Ermeni müziğiyle dolu özel bir konsere ev sahipliği yapacak. “Kayısı Dalından Ezgiler” başlıklı konserde soprano Liana Msrlyan, piyanist Suren Vardanyan ve kemancı Vladimir Korolevsky sahne alacak.

Programda Komitas, Spendiaryan, Khaçaturyan, Babajanyan, Harutyunyan, Abrahamyan ve Terteryan gibi büyük Ermeni bestecilerin romansları ile vokal ve enstrümantal eserleri yer alıyor. Her bir eser, kayısı dalının kokusu gibi narin, derin ve simgesel bir anlam taşıyor.

ERMENİ HABER AJANSI