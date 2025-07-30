Casus yetiştiren papaz okulu! Patriğin dört hedefi ne?

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Heybeliada Ruhban – ya da casusluk- Okulu’nun açılması nedeniyle gündem biraz yoğunlaştı. Son günlerde ise Patriğin dört hedefi merak konusu oldu.

Malum, bu aralar yoğun olarak ekümeniklik çıkışlarında bulunuyor, Heybeliada Ruhban – ya da casusluk- Okulu’nun açılması için temaslarını sıklaştırdı, Bartholomeos!

Hâlbuki Fener Rum Patriği Bartholomeos, sadece Eyüp Sultan Kaymakamlığı’na bağlı olan bir dini lider.Biraz tarihi sürece bakacak olursak;Anayasa Mahkemesi, 12 Ocak 1971 tarihli kararı ile, yükseköğretim kurumlarının sadece devlet tarafından açılıp işletilebileceği hakkında emredici kararı aldı.Bu karardan sonra, mevcut özel yükseköğretim kurumları ya faaliyetlerine son verdi, ya da bir devlet üniversitesinin bünyesine girdi.Heybeliada Ruhban Okulu da özel yüksekokul statüsünde değerlendirilerek, okulun varlığını sürdürebilmesinin ancak, Türk üniversitelerinden birisinin İlâhiyat Fakültesine bağlanarak mümkün olabileceği belirtildi.

Bu konuda Türk Hükûmeti ile Patrikhane ve okul yöneticileriyle görüşmeler yapıldı ancak uygun bir formül bulunamadı.

Daha sonra özel üniversitelerin “devlet denetiminde olma” şartı ile açılmalarına izin verilmesine rağmen Patrikhane bu şartları kabul etmediği, devlet denetimine yanaşmadığı, Türk üniversitelerine bağlanmak istemediği için Heybeliada Ruhban Okulu’nun Teoloji Bölümü kendileri tarafından kapatıldı.

Okul, 1971–1972 öğretim yılından itibaren Heybeliada Özel Rum Erkek Lisesi olarak faaliyetlerini sürdürdü.

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Halen Patrik olarak görev yapan Dimitri Arhondoni Bartholomeos…

Göreve başladığı 22 Ekim 1991’den itibaren faaliyetlerini dört ana konu üzerinde yoğunlaştırdı;

1. Patrikhane’nin ekümenikliğinin kabul ettirilmesi,

2. Patrikhane’nin Vatikanvari bir statüye kavuşturulması, yabancı metropolitlerin de seçilebilmesi,

3. Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması, buraya yabancı öğrenci alınması,

4. Ayasofya’nın tekrar kilise haline getirilerek ibadete açılması.

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Bir süredir Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden faaliyete geçmesi için Patrikhane başta olmak üzere bazı odaklar temaslarda bulunuyor!

Geçtiğimiz yıl, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Heybeliada’da bulunan Özel Heybeliada Rum Erkek Lisesi ziyaretinde Başrahip Piskopos Vasili Nikolar, Vakıf Başkanı Georgios Stefanopoulos ile diğer ilgililer tarafından karşılanmıştı.

Tekin, lise ile aynı binada yer alan ve restorasyona alınan Heybeliada Ruhban Okulu’nda da incelemelerde bulunmuş, bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında bilgi almıştı.

Bakan Tekin, binanın tarihî bir öneme sahip olduğunu belirterek restorasyon çalışmalarının binanın orijinal mimari yapısına sadık kalınarak yapılması önerisinde de bulunmuştu.

Aktif olarak faaliyet gösterdiği dönemde Fener Rum Patrikliğine bağlı din adamı yetiştirilen sınıfları dolaşan Bakan Tekin, 80 bin kitabın bulunduğu okulun kütüphanesini de gezmiş, kitaplar hakkında bilgi almıştı.

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Son cümlemiz; sahi bünyesinde casuslar yetiştirdiği ve şer merkezi olduğu ifade edilen Heybeliada Ruhban Okulu yeniden faaliyete başlayacak mı?

https://www.milligazete.com.tr/haber/25829086/casus-yetistiren-papaz-okulu-patrigin-dort-hedefi-ne