Alman Büyükelçi ile Meclis’te yapılan görüşmede Ermenistan vatandaşları için AB vize serbestisi konusu ele alındı

30 Temmuz’da, Ermenistan Ulusal Meclisi Devlet ve Hukuk İşleri Daimi Komisyonu Başkanı ve Ermenistan-Almanya Dostluk Grubu Başkanı Vladimir Vardanyan, Almanya’nın Ermenistan Büyükelçisi Claudia Busch ile bir araya geldi. Görüşmeye Almanya’nın Ermenistan Yardımcı Büyükelçisi Lars Henig de katıldı.

Vardanyan, Ermenistan-Almanya ilişkilerinin aktif ve dinamik bir seyir izlediğini belirterek bu ilişkilerin gelişiminin önemine vurgu yaptı. Taraflar, parlamentolar arası ilişkilerin daha da derinleştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Büyükelçi Busch, Eylül ayında Almanya’da seçilecek yeni parlamento döneminde bir Almanya-Ermenistan dostluk grubunun kurulmasını umduğunu ifade etti. Bu çerçevede karşılıklı parlamento ziyaretlerinin önemi de vurgulandı.

Görüşmede ekonomi, kültür ve turizm alanlarında iş birliği konuları ele alındı. Ayrıca Ermenistan vatandaşları için Avrupa Birliği vize serbestisiyle ilgili meseleler de gündeme getirildi.

Büyükelçi Busch, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine destek vermeye devam edeceğini teyit etti.

ERMENİ HABER AJANSI