Sanatçı İnci Batuk Kürkçügil hayatını kaybetti

Fotoğraf ve seramik sanatçısı, grafiker İnci Batuk Kürkçügil, bu sabah evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

1957 doğumlu İnci Batuk aynı zamanda yazar ve çevirmen Masis Kürkçügil’in de eşiydi.

Batuk bu sabah evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Batuk, ilk kişisel fotoğraf sergisini ‘2017 yılında Galata’nın Görsel Kent Hafızası’ başlığıyla Depo’da açmıştı.

Batuk bu sergi vesilesiyle yaptığımız söyleşide sanat yolculuğunu şu sözlerle anlatmıştı:

“Aslında endüstri ürünleri mezunuyum ancak uzun yıllar grafik tasarımıyla uğraştım. Bir süre sonra kendimi o işten emekli ettim ve seramikle uğraşmaya başladım. Ardından, hep uzun süre üzerinde düşündüğüm fotoğrafa zaman ayırmaya karar verdim”

Agos olarak Masis Kürkçügil’e ve Batuk ailesine başsağlığı dileriz.

Batuk’un cenaze töreni, 31 Temmuz Perşembe günü saat 15.30’da Şişli Ermeni Mezarlığı’nda yapılacak.

Agos