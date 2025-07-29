Rubinyan: ABD’nin teklifi hatta tartışılmadı

Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Ermenistan’ın Syunik idari bölgesi üzerine Azerbaycan’ı Nakhicevan ile bağlayan olası bir yola ilişkin ABD’nin teklifine değindi.

Ermeni tarafının ABD’nin teklifini reddetmediğini ve aksine yasalarında öngörülmeyen herhangi teklifi hiçbir zaman tartışmadığını ve tartışmayacağını açıklayan Rubinyan “Ermenistan yasalarına göre ‘toprak kiralama’ gibi bir kavram yoktur,” diye konuşmaya devam etti.

Bölgesel ulaşım hatlarının açılmasını da değerlendiren Rubinyan, Ermenistan’ın yalnızca hazır olmadığını, aynı zamanda demiryolları, kara yolları, kablolar, boru hatları ve benzeri tüm bölgesel iletişim hatlarını açmak istediğini belirtti.

Ona göre, bu yaklaşım, Başbakan Nikol Paşinyan tarafından sunulan “Barış Kavşağı” programının bir parçasıdır.

ERMENİ HABER AJANSI