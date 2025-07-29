“Ah, Deniz, Deniz”: Ermeni ressam Aivazovsky ve başka sanatçıların tabloları Rusya Müzesi’nde

St. Petersburg’un sularında yüzmek tavsiye edilmese de, Rusya Müzesi’nde denizde metaforik bir yolculuğa çıkmak mümkün. Fontanka.ru’nun haberine göre, Benois Kanadı’nda “Ah, Deniz, Deniz. 18–20. Yüzyıl Rus Sanatçılarının Eserlerinde Su Âlemleri” başlıklı sergi açıldı.

Müzenin koleksiyonu ziyaretçilere tanıdık gelse de, proje hazırlanırken sergi küratörünün bile ilk kez gördüğü eserler yer alıyor. Açılış tarihi Donanma Günü’ne denk gelse de, sergi esasen deniz dünyası ve güneşten bronzlaşmış mavi gözlü denizciler üzerine bir anlatı niteliğinde. Aynı zamanda halkın en çok ilgi gösterdiği ressam olan Ermeni deniz manzaraları ustası Hovhannes Aivazovsky’nin (1817–1900) eserlerini yeniden izleyiciyle buluşturma fırsatı.

Bugün Hovhannes Aivazovsky’nin doğumunun 208. yılı. “Deniz benim hayatımdır,” diyen sanatçı, yaşamı boyunca bu türe sadık kaldı, deniz manzarası resmini zenginleştirdi ve yeni temalarla geliştirdi.

1817’de Kırım’ın Feodosya kentinde yoksul bir Ermeni ailesinde dünyaya gelen Aivazovsky’nin gerçek soyadı Aivazyan’dı. Feodosya’daki Ermeni kilisesinin doğum ve vaftiz kayıtlarında “Gevorg Aivazyan’ın oğlu Hovhannes” olarak geçer. Bazı tablolarını da “Hovhannes Aivazyan” imzasıyla tamamladı. Ataları, 17. yüzyılda Batı Ermenistan’dan Galiçya’ya göç eden Galiçyalı Ermenilerdi.

Sanat yeteneği sayesinde önce Simferopol Lisesi’ne, ardından altın madalya ile mezun olduğu St. Petersburg Güzel Sanatlar Akademisi’ne kabul edildi. Çoğu deniz manzarası olmak üzere 6.000’den fazla tablo üretti. Doğduğu toprakların doğasını ve Ermeni temalarını da ihmal etmedi. Son derece güçlü görsel hafızasıyla hızla çalışan Aivazovsky, kazandığı gelirlerle Feodosya’da bir sanat okulu ve galeri kurdu.

1900 yılında vefat eden sanatçı, Feodosya’daki Orta Çağ’dan kalma Ermeni Surp Sarkis Kilisesi’nin avlusuna defnedildi. 1903’te mezarına, İtalyan heykeltıraş L. Biojoli’nin eseri olan mermer bir mezar taşı yerleştirildi. Üzerinde, tarihçi Movses Khorenatsi’nin şu sözleri klasik Ermeniceyle kazılıdır: “Ölümlü doğdu, ölümsüz anısını bıraktı.”

ERMENİ HABER AJANSI