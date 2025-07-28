Yunanistan’da orman yangınları ülke geneline yayıldı: 24 saatte 50’den fazla bölge alevler içinde kaldı

Yunanistan’da 44 dereceyi bulan şiddetli sıcaklar, Atina’nın banliyöleri de dahil olmak üzere ülke genelinde orman yangınlarına yol açtı. İtfaiye ekipleri pazar günü 50’den fazla yangınla mücadele ederken, yetkililer Mora Yarımadası’nda pek çok bölgeyi tahliye etmek zorunda kaldı.

Atina yakınlarındaki Drosopigi köyü çevresinde çıkan yangında iki ev tamamen yandı ve bölge sakinleri evlerini terk etti. En az beş kişi yanık ve duman zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. 200’den fazla itfaiyeci, helikopter ve yangın söndürme uçaklarının desteğiyle pazar günü boyunca yangınlarla mücadeleye devam etti.

Evia adasında çıkan ikinci büyük yangının kontrol altına alınamadığı ve hızla yayıldığı bildirildi. Pournos ve Mistros gibi birçok köy, alevlerin elektrik hatlarını tahrip etmesi sonucu elektriksiz kaldı. 115 itfaiyeci bölgedeki yangınlarla mücadele ederken, 6 itfaiye görevlisi yanık ve duman zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alındı.

The Times’ın haberine göre, İtfaiye sözcüsü Vassilios Vathrakogiannis, son 24 saat içinde 52 yeni yangının çıktığını açıkladı. Girit’in Hanya kentindeki büyük yangında evler ve bir kilise hasar görürken, Kithira Adası’ndaki ekipler de geniş çaplı bir yangınla mücadele ediyor.

EĞRİBOZ VE DROSOGİPİ’DE TAHLİYE UYARISI

Atina’nın kuzeyinde bulunan Drosopigi köyündeki yangın söndürme çalışmalarına 65 itfaiye görevlisi, 26 araç ve 2 uçak katıldı. Atina’ya bağlı Krioneri bölgesinde ise 2 ev alevlere teslim oldu. Yetkililer, yerel halkı bölgeyi tahliye ederek Atina’ya doğru gitmeleri konusunda uyardı.

Eğriboz Adası’nda büyüyen alevleri söndürmek için 115 itfaiyeci ve 24 araç konuşlandırıldı, Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına 6 uçak ve 7 helikopter de destek verdi. Çuha Adası’nda da 3 köy tahliye edildi. Mora Adası’ndaki Messinia bölgesinde ise 2 köy için tahliye çağrısı yapıldı.

12 BÖLGE TEHDİT ALTINDA

Yetkililer, İyon Adaları, Batı Yunanistan, Mora, Orta Yunanistan, Attika, Epir, Batı Makedonya (Florina, Kastoria, Kozani), Doğu Makedonya ile Trakya, Teselya (Magnezya, Larisa, Trikala), Güney Ege (Rodos) ve Girit bölgelerinin yangın tehdidi altında olduğunu belirtti.

ŞİDDETLİ SICAKLAR 1 HAFTA BOYUNCA SÜRECEK

Yunanistan’da etkili olan şiddetli sıcak hava dalgasının hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz ay Sakız Adası’nda çıkan yangınlar 11 bin 600 dönüm araziyi yok etmişti.

Temmuz başında Girit’te çıkan orman yangını ise 5 bin turistin tahliyesine neden olmuştu. Ülkede 2018 yılında Atina yakınlarında çıkan yangında 104 kişi hayatını kaybetmişti.

Yunan hükümeti, artan orman yangınlarının iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu kaydetti.

ORMAN YANGINLARI AKDENİZ ÇAPINA YAYILDI

Orman yangınları Türkiye ve Yunanistan’ın yanı sıra çok sayıda Akdeniz ülkesinde de görüldü. Balkan ülkeleri Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Makedonya’da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Öte yandan, aşırı sıcakların etkisindeki Fransa, İtalya ve Portekiz’de de orman yangınları başladı.

BULGARİSTAN’DAKİ YANGIN HAMZABEYLİ SINIR KAPISINA DAYANDI

Bulgaristan-Türkiye sınırındaki Hamzabeyli Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Lesovo Gümrük Kapısı yakınlarında gece saatlerinde çıkan yangınla mücadele devam ediyor.

Hamzabeyli’nin karşısındaki Lesovo Gümrük Kapısı’nın bağlı olduğu Yambol kentinin Bölge Emniyet Müdürlüğünün Sözcüsü Tatyana Pavlova basına yaptığı açıklamada, gece bir tarlada çıkan yangının Lesovo merasında yaklaşık 15 bin dekar alana yayıldığını ifade etti. Pavlova, yangın söndürme çalışmalarına Yambol, Burgaz, Hasköy, Filibe, Eski Zağara, Veliko Tırnovo ve Gabrovo kentlerinden toplam 15 itfaiye ekibinin destek verdiğini belirtti.

Yambol Bölge Valisi Nikolay Kostadinov da komşu Türkiye’den sabah saatlerinde gelen itfaiye ekiplerinin de, ulaşımı zor olan bölgede çıkan yangının söndürülmesine yardım ettiğini söyledi.

Bu arada bir haftadır süren aşırı sıcak hava nedeniyle ülke genelinde farklı büyüklüklerde devam eden yaklaşık 150 yangın nedeniyle Bulgaristan İçişleri Bakanlığına bağlı bir kriz masası kuruldu. Yetkililer, ülkenin orta bölgesindeki Veliko Tırnovo ile batısındaki Trın bölgesinde devam eden yangınlardan büyük endişe duyulduğunu ifade etti.

Bulgaristan İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürü Komiser Aleksandar Cartov, ülkedeki yangınla mücadele çalışmalarına bugün Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan ve Fransa’dan 4 helikopter ile İsveç’ten iki uçağın destek vermesinin beklendiğini açıkladı.

FRANSA’NIN GÜNEYİNDE ALARM VERİLDİ

Aşırı sıcakların etkili olduğu Fransa’nın güneyindeki 5 vilayette yangın riski alarmı verildi, hafta sonu çıkan yangınlarda yaklaşık 660 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Var, Gard ve Herault’ın aralarında bulunduğu 3 vilayette “yüksek” yangın riski, Aude ve Pyrenees-Orientales vilayetlerinde ise “aşırı yüksek” yangın riski alarmı verildi.

Aude vilayetine bağlı Sigean’da 26 Temmuz’da başlayan yangın kontrol altına alındı, bölgede şu ana kadar 650 hektar ormanlık alan kül oldu. Yangın söndürme çalışmalarına 18 itfaiye aracıyla 630’dan fazla itfaiye eri katıldı.

ALPER-MARITIMES’DE 8 HEKTARLIK ALAN YANDI

Fransa’nın Alper-Maritimes bölgesindeki Caussols yakınlarında dün gece başlayan yangına da müdahale edildi. 20 itfaiye aracı ile 50’den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangında 8 hektarlık orman yok oldu. Yangın, itfaiyecilerin gece boyu süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı, soğutma ve yol kenarındaki temizleme çalışmaları sürüyor.

Ayrıca ülkenin güney kesiminde bulunan Marsilya’da dün sabah saatlerinde 22 Treille yolu yakınlarında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fransız Meteoroloji Ajansı Meteo-France, 10 yangından 9’unun “insan kaynaklı” olduğunun tahmin edildiğini bildirerek, yeni yangınların önlenmesi için Fransız vatandaşlarına çevreye duyarlı olmaları için çağrı yaptı.

Hürriyet Gazetesi