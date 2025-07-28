Vartavar Yortusu nedir? Vartavar Yortusu’nda ne yapılır? Vartavar Yortusu’nu kimler kutlar?

Yaz aylarında, özellikle Ermeni toplulukları arasında büyük bir coşkuyla kutlanan Vartavar Yortusu, suyla oynanan eğlenceli ritüelleriyle dikkat çeker. Peki, Vartavar Yortusu nedir? Vartavar Yortusu’nda ne yapılır? Vartavar Yortusu’nu kimler kutlar?

Ermeni Kilisesi’nin beş önemli yortusundan biri olan Vartavar, dün kutlandı. Peki, Vartavar Yortusu nedir? Vartavar Yortusu’nda ne yapılır? Vartavar Yortusu’nu kimler kutlar?

VARTAVAR YORTUSU NEDİR?

Vartavar, Ermeni Apostolik Kilisesi’nin önemli dini bayramlarından biridir ve İsa’nın “başkalaşımı” anısına kutlanır. Aslında kökeni Hristiyanlıktan çok daha öncesine, Ermenilerin pagan döneminde doğa ve su kültüne dayanan eski bir şenliktir. “Vart” kelimesi gül, “var” ise parıltı anlamına gelir; bu yüzden bayramda suyla oynama geleneği vardır.

VARTAVAR YORTUSU’NDA NE YAPILIR?

Vartavar Yortusu denildiğinde akla ilk gelen, herkesin birbirine bol bol su dökmesi veya su fışkırtmasıdır. İnsanlar sokaklarda, parklarda, köy meydanlarında bir araya gelir; kovalar, şişeler, hortumlar ve su tabancalarıyla birbirlerini ıslatır. Bu gelenek, bolluk, bereket ve kötülüklerden arınmayı simgeler.

Bunun dışında, bazı bölgelerde gül ve çiçek dağıtılır; aile ve dostlarla bir araya gelinerek piknikler yapılır, geleneksel yemekler yenir ve kilisede özel ayin düzenlenir.

VARTAVAR YORTUSU’NU KİMLER KUTLAR?

Vartavar, başta Ermeni Apostolik Kilisesi mensupları olmak üzere Ermeni toplulukları tarafından kutlanır. Türkiye’de özellikle İstanbul, Hatay, Kayseri, Malatya gibi Ermeni nüfusunun bulunduğu yerlerde de hâlen kutlanmaktadır. Ayrıca Vartavar geleneğinin izleri, Anadolu’nun farklı bölgelerinde de bazı yerel şenliklerde görülür.

Cumhuriyet Gazetesi