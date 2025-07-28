Tutuklu Ermeni-Rus iş insanı Karapetyan, siyasi bir hareket kuruyor

Paşinyan karşıtı olduğu için tutuklandığı iddia edilen ve sahip olduğu elektrik şirketi kamulaştırılmak istenen Rus-Ermeni iş insanı Samvel Karapetyan’ın yeğeni, Karapetyan’ın yeni bir siyasi parti kuracağını ve başında olacağını açıkladı. Stockholm’deki tahkim mahkemesi de Karapetyan’ın şirketine el konulamayacağını karara bağladı.

17 Haziran’dan beri Yerevan’da tutuklu olan Ermeni-Rus milyarder Samvel Karapetyan’ın yeğeni ve Tashir Grup Başkan Yardımcısı Narek Karapetyan, dün Samvel Karapetyan’ın yeni bir siyasi harekete liderlik edeceğini açıkladı.

Pazar günü, Eçmiyadzin Ana Taht’ta avlusunda gazetecilere konuşan Narek Karapetyan, cezaevindeki iş insanının oluşturdukları ekibin hem siyasi hem de ideolojik lideri olacağını söyledi. “Samvel Karapetyan, ekibimizin lideri ve siyasi çizgimizin başı olacak. Onun önderliğinde ilerleyeceğiz” diye konuştu.

Ermenistan Anayasası’na göre bir kişinin başbakan adayı olabilmesi için en az 25 yaşında olması, son dört yıldır yalnızca Ermenistan vatandaşlığına sahip olması, bu süre zarfında ülkede daimi ikamet etmiş olması, seçme hakkına sahip olması ve Ermenice bilmesi gerekiyor. Ancak Samvel Karapetyan’ın Ermeni vatandaşlığı yanında Rus vatandaşlığı olması, başbakan adaylığı önünde bir engel oluşturabilir.

Narek Karapetyan ayrıca, ekonomik, sosyal veya dış politika yol haritalarının Samvel Karapetyan tarafından belirleneceğini ve ekibin profesyonel yeterliliğe göre oluşturulacağını belirtti.

Yeni bir siyasi partinin kurulacağı ilk kez Samvel Karapetyan tarafından 14 Temmuz’da, tutuklu bulunduğu cezaevinden duyurulmuştu. “Samvel Karapetyan Savunma Konseyi” adlı Facebook sayfasında yayımlanan mesajında, Karapetyan, Başbakan Nikol Paşinyan’ın “millet karşıtı” olarak nitelendirdiği politikalarına karşı çıkan mevcut siyasi figür ve gruplara saygı duymakla birlikte, kendisinin ve ekibinin “Ermenistan için daha iyi bir gelecek inşa etme konusunda kendi vizyonlarının” olduğunu belirtmişti.

Tutuklanma ve artan baskılar

Samvel Karapetyan, 17 Haziran’da, Başbakan Nikol Paşinyan ve Katolikos II. Karekin’e arasında yaşanan krizde Karekin’e destek verdiğini açıkladıktan kısa bir süre sonra tutuklandı. Rejimi değiştirmeye teşebbüs ve dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Avukatları, tüm suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu savunuyor.

Karapetyan’ın tutuklanmasının ardından, hükümet Karapetyan’ın sahip olduğu Ermenistan Elektrik Dağıtım Şirketi’ni (ENA) kamulaştırma girişiminde bulundu. Bu girişim, hem ülke içinde hem de uluslararası alanda eleştirilere neden oldu ve Karapetyan’ın avukatları tarafından Stockholm’de tahkim süreci başlatıldı.

Stockholm Ticaret Odası (SCC) Tahkim Enstitüsü, 22 Temmuz’da Ermenistan hükümetine Ermenistan Elektrik Şebekeleri’ni (ENA) millileştirmeye yönelik tüm işlemleri askıya almasını emretti. Karar, yetkililerin şirketin yönetimini değiştirmesini, geçici bir yönetici atamasını, tüzüğünü değiştirmesini, lisansları iptal etmesini, varlıklara el koymasını veya satmasını veya ENA’nın normal iş faaliyetlerini kısıtlamasını özellikle yasaklıyor. Karar sadece tahkim kararı olsa da, avukatları bir avantaj elde ettiklerini belirtiyor.

Ancak bu gelişmelere rağmen, Paşinyan hükümeti süreci ilerletmeye devam ediyor ve söz konusu enerji şirketinin başına kendisine yakın birinin getirilmesi bekleniyor. Karapetyan’ın siyasi sahneye çıkışı ise destekçileri tarafından kendisine uygulanan siyasi zulüme doğrudan bir yanıt olarak görülüyor.

Kaynak: CivilNet

Agos