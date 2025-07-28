Sinem Dedetaş, Surp Garabed Kilisesi’nde Vartavar Yortusu kutlamasına katıldı

CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, dün Üsküdar Surp Garabed Ermeni Kilisesi Vakfı’nın düzenlediği Sevgi Sofrası ve Vartavar Yortusu’na katıldı.

Ermeni Kilisesi’nin beş büyük yortusundan biri olan Vartavar, 27 Temmuz Pazar günü kiliselerde düzenlenen ayinlerle kutlandı. Üsküdar Surp Garabed Kilisesi’nin isim günü kutlamalarına Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan riyaset etti. Üstrahip Yeğişe Uçkunyan’ın yönettiği ayinde Peder Teotik Çetinkaya, Peder Bedros Buldukyan ve Peder Melkon Pınarcıyan hazır bulundu.

Ayinde ilahiler, Şef Sevan Şencan yönetimindeki Kadıköy Surp Takavor Kilisesi Korosu tarafından seslendirildi.

Halkın ilgi gösterdiği ayine Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da katıldı. Patrik Maşalyan, ayinde halkın Vartavar Yortusu’nu kutlarken, Üsküdar’da geçmişte yoğun Ermeni nüfusunun yaşadığını ancak günümüzde bu kilisenin halk tarafından doldurulmakta zorluk yaşandığını ifade etti. Patrik Maşalyan, Üsküdar Surp Garabed Kilisesi Vakfı’nı çalışmalarından ötürü tebrik etti.

Dedetaş, sosyal medyasında yaptığı paylaşımda “Kilisemizin isim günü ve Vartavar Yortusu vesilesiyle gerçekleşen bu özel günde dostluk, saygı ve dayanışmanın sofrasında buluşmaktan büyük mutluluk duydum. Farklı inançların ve kültürlerin bir arada yaşadığı Üsküdar’ımızda, bu çok sesliliği ve karşılıklı anlayışı daima birlikte yaşatacağız. Tüm Ermeni vatandaşlarımızın Surp Garabet Günü ve Vartavar Yortusu kutlu olsun” dedi.

Ayinin sonunda kilise bahçesinde beyaz güvercin uçurulduktan sonra kurulan sevgi sofrasında Vartavar Yortusu kutlandı.

Agos