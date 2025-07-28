Ermenistan’da kayıtlı istihdamda tarihi rekor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede 796 bin 473 kayıtlı iş yerinin bulunduğunu duyurdu. Paşinyan, Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bu rakamın şimdiye kadarki en yüksek seviyeye işaret ettiğini ifade etti.

Paşinyan, ülkedeki ekonomik aktivite göstergesinin %8,6 olduğunu da belirtti.

Ermenistan İstatistik Komitesi’nin daha önce yayımladığı verilere göre, 2025’in ilk yarısında ekonomik aktivite göstergesi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,3 oranında artış gösterdi.

Haziran ayında, bu artış bir önceki aya göre %8,8, 2024’ün Haziran ayına kıyasla ise %8,6 oldu.

ERMENİ HABER AJANSI