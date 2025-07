Altın Kayısı Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası alanda önemli sinema festivallerinden biri olan Altın Kayısı, 22. yılında da Yerevan’da sinemaseverleri buluşturdu. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda Altın Kayısı “Fiume o Morte”ye, Gümüş Kayısı “Holy Electricity”ye gitti. Festivalin Parajanov Thaler Ödülü ise usta yönetmen Abderrahmane Sissako’ya verildi.

Sinema festivalleri arasında uluslararası alanda önemli bir yere sahip olan Altın Kayısı, 22. kez Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da sinemaseverlerle buluştu. Festivalin resmi kapanış töreni 19 Temmuz’da Erivan’daki Sinema Evi’nde gerçekleşti. Törende jüri üyeleri kazananları açıkladı.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda Altın Kayısı, Igor Bezinović’in yönettiği “Fiume o Morte” (Hırvatistan/İtalya/Slovenya) filmine verilirken

Gümüş Kayısı ödülü, Tato Kotetishvili’nin “Holy Electricity” (Gürcistan) filmine gitti. “Songs of a Distant Land” (Ukrayna/Danimarka/İsveç/Fransa) filmiyle Olha Zhurba’ya Özel Mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Ermeni Panoraması (Kayısı Çekirdeği) Yarışması’nda ise Altın Kayısı, Gor Arushanyan’ın yönettiği “The Homeland” (Ermenistan/Polonya) filmine verildi. Gümüş Kayısı ödülüne Zak Demirjian’ın “Snake Soup” (Ermenistan) filmi layık görüldü. Areg Azatyan’ın “The World Is Ours” (ABD/Ermenistan) filmi Özel Mansiyon aldı.

FIPRESCI Ödülü, Morad Mostafa’nın yönettiği “Aisha Can’t Fly Away Anymore” (Mısır/Sudan/Tunus/Suudi Arabistan/Katar/Fransa/Almanya) filmine verildi. Bölgesel Panorama Yarışması’nda Altın Kayısı, Sepideh Farsi’nin “Take Your Heart and Walk” (Fransa/Filistin) filmine giderken Gümüş Kayısı, Saeed Nouri’nin “Tehran: The Unfinished Story” (İran) filmine verildi. Zaradasht Ahmed’in “Lions of the Tigris” (Norveç/Hollanda) filmi Özel Mansiyon aldı.

Festivalin sinemaya katkı için verilen özel Parajanov Thaler Ödülü, Cannes Film Festivali ve César Ödülleri sahibi Moritanyalı usta yönetmen, jüri başkanı Abderrahmane Sissako’ya takdim edildi. Bir diğer Parajanov Thaler Ödülü ise Altın Kayısı Film Festivali’nin kurucusu ve başkanı Harutyun Khachatryan’a verildi.

Festivalin resmi kapanışı Harutyun Khachatryan’ın “The Last Station” filmiyle yapıldı. 13-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen festivalde Altın Kayısı Uluslararası Yarışma Programı jüri başkanlığını Moritanyalı film yönetmeni ve yapımcısı Abderrahmane Sissako üstlendi. Festivalin diğer jürileri ise daha önce Altın Kayısı ödülü sahibi olmuş, ve San Sebastián ve Torino film festivallerine katılmış Eric Nazarian; Yunan Yeni Dalgası’nın kurucularından, Yorgos Lanthimos’un erken dönem çalışmalarının yaratıcılarından ve Atina Olimpiyat Oyunları törenlerinin yaratıcı yönetmeni Athina Rachel Tsangari; çağdaş Orta Asya sinemasının önde gelen isimlerinden Adilkhan Yerzhanov; filmleri Berlinale’de Altın Ayı ödülünü kazanan ve Oscar adaylığı alan tanınmış Rumen yapımcı Ada Solomon idi.

Kategoriler Kültür Sanat

Agos