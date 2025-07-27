Kuzguncuk Kilisesi mülkiyetindeki Nersesyan Okulu binasının kullanımı: Ensar Vakfı Üsküdar Belediyesi’ne açtığı davayı kaybetti

Mülkiyeti Kuzguncuk Kilisesi Vakfı’na ait olan ancak kullanımı Üsküdar Belediyesi’ne verilen Nersesyan Ermeni Okulu binası davasında hukuki açıdan yeni bir gelişme yaşandı. AKP döneminde Ensar Vakfı’nın bedelsiz şekilde öğrenci yurdu olarak kullandığı İcadiye Mahallesi’ndeki binayla ilgili sözleşme CHP döneminde feshedilmişti. Ensar Vakfı açtığı karşı davayı kaybetti.

Öğrencisiz kalan eski bir Ermeni okulu olan bina Kuzguncuk Kilisesi Vakfı mülkiyetinde. Vakıf binanın kullanımını AKP döneminde Üsküdar Belediyesi’ne vermiş belediye de binayı Ensar Vakfı’na bedelsiz kiralamıştı. Belediye binayı bedelsiz olarak kiralasa da Kuzguncuk Kilisesi Vakfı’na ödeme yapıyordu.

Belediyenin CHP’ye geçmesiyle Başkanı Sinem Dedetaş AKP döneminde yapılan birçok bedelsiz sözleşmeyi feshetti. Bunlar arasında Ensar kullanımında olan Nersesyan Okulu binası da vardı. Vakıf ise karşı dava açtı. Ancak belediye süreç boyunca Kuzguncuk Vakfı’na ödeme yapmaya devam etti.

Üsküdar Belediyesi, Ensar Vakfı’nın bedelsiz şekilde öğrenci yurdu olarak kullandığı İcadiye Mahallesi’ndeki binayı, vakfın tahsis iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesinin ardından teslim aldı

Binanın boşaltılmasının ardından Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcıları, avukatlar ve diğer ilgililer binada inceleme yaptı.

Yapının nasıl kullanılacağına bölgedeki vatandaşların karar vereceğini kaydeden Dedetaş, “Dışardan görmekle içerisini görmek farklı. Bence yurt değil burası. Ben de yurtta kalan bir insan olarak aşağı yukarı aklımda şekillenmişti; ama içerisine girince bambaşka. Hızlı bir fonksiyon tanımlamamız gerekiyor buraya. Mahallenin faydasına yeni bir mekan kazandıracağız.” dedi. Toplam 360 metrekare olarak 3 kattan oluşan bina 16 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla belediyeye teslim edildi.

Agos