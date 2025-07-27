Kıbrıs Rum Kesimi’nde Yahudi nüfus büyüyor: 15 bin kişilik cemaat

Ömer BİLGE

Güney Kıbrıs’ta Yahudi nüfusu yükselişe geçti. 2000’lerin başında 75 Yahudi ailenin yaşadığı Kıbrıs’ta rakam 15 bine ulaştı. Yahudi akınına Rum muhalefet partileri tepki gösteriyor.

Bir zamanlar Filistin davasının savunucusu ve Ortodoks kardeşliğiyle Rusların merkeziydiler. Rusya’dan ABD’ye hızlı çark eden Kıbrıs Rum yönetimi, ‘Türk düşmanlığı’ motivasyonuyla şimdi İsrail gizli servisi MOSSAD ve Yahudilerin yeni yerleşim üssü oldu. Limasol ve Larnaka kentlerine son bir yıl içinde yerleşen Yahudi sayısı 15 bini aştı, Yahudiler, mahalleler, koşer restoranlar, siyonist okullar kurmaya başladı.

SİNAGOGLAR, OKULLAR

Rum yönetimindeki Yahudilerin hahambaşı Arie Zeev Raskin, Jerusalem Post gazetesine Kıbrıs Rum yönetiminde 2003’de 70 Yahudi ailenin yaşadığını günümüzde ise bu sayının 15 bini aştığını açıkladı. Rum hükümetinin özel izniyle Limasol kentinde Şubat ayında temeli atılan din eğitimi verecek ‘siyonist lisenin’ inşaatı ise hızla devam ediyor. Önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi planlanan lisede 1500 Yahudi öğrenci din eğitimi alacak. Haaretz gazetesi de geçen ayki bir haberinde gizli servis MOSSAD’ın Rum yönetiminde faal olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs hahambaşı Arie Zeev Raskin

MUHALEFET TEPKİLİ

İngiltere’de Arapça yayın yapan Şark’ül Avsat, Rum yönetimine yerleşen Yahudilerin, emlak, tıp ve teknoloji alanlarına yatırım yaptığına dikkat çekerek, Rum muhalefetinin de son yıllardaki Yahudi akınından büyük rahatsızlık duyduğunu yazdı. Nitekim, Rum ana muhalefet partisi Komünist AKEL sözcüsü Stefanos Stefanu, “Siyonist okullar açıyorlar, sinagoglar açıyorlar, bahçe duvarları yüksek çok sayıda özel konut alıyorlar. Stratejik yerleri satın alıyorlar, mahalleler kuruyorlar. İsrail Kıbrıs’ı arka bahçesi yapıyor. Bir gün bakacağız, bize ait yer kalmamış uydu devlet olmuşuz. Hükümet önlem almalı” uyarısında bulundu. AKEL’in tavrı İsrail’i kızdırdı. İsrail’in Rum yönetimindeki büyükelçisi Oren Anolik, Rum yönetiminde özellikle muhalefet partileri kanadında alışılmadık Yahudi düşmanlığı söylemi geliştiğini savundu.

ZENGİNLERİN YAT LİMANI

Rum limanları, İsrail’in İran’la 12 gün süren savaşında da İsrailli zenginlerin yatlarına evsahipliği yapmıştı. İran füzelerinin hedefindeki Hayfa’dan ayrılan onlarca lüks yat, Rumların Limasol ve Larnaka yatlimanlarına yanaşmış savaş bitene kadar da kalmıştı. Geçen hafta Yunanistan’ın Siros limanında Filistin’e destek protestoları nedeniyle Yahudi turistleri indiremeyen yolcu gemisi de Kıbrıs Rum yönetimine yanaştı.

RUM YÖNETİMİ’NDEN NETANYAHU’YA AÇIK ÇEK

Kıbrıs Rum yönetimi kimi zaman tek başlarına ancak çoğu zaman Yunanistan’la birlikte, Türkiye’yi doğu Akdeniz’de enerji paylaşımının dışında bırakmak amacıyla İsrail’le onlarca anlaşma imzaladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla kameralar karşısında eller biraraya getirildi. Anlaşmaların büyük bölümü ekonomik ve askeri işbirlikleri alanlarında oldu. Atılan imzalarla Kıbrıs Rum yönetimi, hava sahasını ve limanlarını İsrail savaş uçakları ve gemilerine açtı. İsrail gizli servisi Mossad da ‘terörle mücadele’ adı altında Rum polisini eğitmeye başladı.

Hürriyet Gazetesi