Urfa Mor Afrem Kilisesi Pastörü Eyüp Badem Terörsüz Türkiye Açıklaması

Urfa Mor Afrem Protestan Kilisesi Pastörü Eyüp Badem, barışın bu topraklarda yeşereceğine inandıklarını belirtti. Terörsüz Türkiye çalışmalarına katkı sunacaklarını belirten Pastör Badem, “Biz, kilise olarak her sabah, her akşam barış için dua ediyorduk.”dedi.



Demokratik Birlik İnisiyatifi, “Barış ve Demokratik Toplum Süreci”ne katkı sunmak amacıyla Urfa buluşmaları çalışmalarına başladı.

Toplantıya katılan Urfa Mor Afrem Protestan Kilisesi Pastörü Eyüp Badem, sürecin Hıristiyan halkların istemi olduğunu ifade etti.

Süreçle ilgili Badem, yıllardır süren çatışmalı sürecin sonlandırılması için hayallerin gerçekleştirdiğini belirterek, “Biz, kilise olarak her sabah, her akşam barış için dua ediyorduk. Sayın Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli’nin konuyla ilgili adım atması, barışı kabul etmeleri gerçekten çok memnuniyet verici. Halkımız da bu barışı istiyor” dedi.

Gezdikleri şehirlerde halkların barışın bir an önce sağlanması isteminde olduklarını aktaran Badem, “Allah İncil’de ‘Ne mutlu barışı sağlayanlara, onlara Allah’ın çocukları denecek’ diyor. Demek ki Allah barışı sağlayana en kutsal yeri veriyor. Bu süreç için başarılar diliyoruz” ifadesini kullandı.

Din insanları olarak sürece katkı sağlayacaklarını vurgulayan Badem, “Sevginin barışı beslediğini düşünüyorum. Halkların birbirini sevmesiyle barışın sağlanacağını düşünüyoruz. Bu anlamda halk arasında bir engel olduğunu düşünmüyoruz. Etle tırnak olmuş milletler birbiriyle. Biz barışın bu topraklarda yeşereceğine inanıyoruz” diye konuştu.

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