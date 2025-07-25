Sayat Nova Arpag: “Şiddete uğradım, şikayetçiyim”

Eyüp Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin 350’inci isim günü kutlamalarında tatsız bir olay meydana geldi. Ermeni toplumundan Sayat Nova Arpag, annesiyle kiliseye gitti. Arpag’ın anlatımına göre ayin sonrası kurulan sevgi sofrasında yönetim kurulu üyeleriyle yaşadığı tartışma sonrası darp edildi. Vakıf Başkanı Sayat Muratoğlu ise, Sayat Nova Arpag ile yöneticiler arasında itişmelerin yaşandığını ancak Arpag’ın darp edilmediğini söyledi.

Olay 13 Temmuz Pazar günü yaşandı. Eyüp Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin 350’inci isim günü kutlamalarına Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan riyaset etti. Üstrahip Şınorhk Donikyan’ın yönettiği ayinde Peder Nerses Ayvazyan hazır bulundu. Ayinde ilahiler Şef Adruşan Hallaçyan yönetimindeki Gedikpaşa Zıvartnots Korosu tarafından seslendirildi.

Saat 10:00 gibi başlayan Badarak ayinine Sayat Nova Arpag ve annesi, saat 12:00 civarında katıldı. Patrik Maşalyan’ın vaazının ardından kilisenin salonunda ve bahçesinde sevgi sofrası kuruldu.

Sayat Nova ve annesi, bahçede kurulan yemeğe katıldıktan sonra kilise salonuna çıkarak Zıvartnots Korosu’nun seslendirdiği parçaları dinlemek istedi. Salondan yönetim kurulu tarafından çıkarılmak istenen Sayat Nova ile yöneticiler arasında sözlü tartışma başladı.Sayat Nova Arpag’ın anlatımına göre bu sırada şunlar yaşandı:

“Kilisenin bitimine bir saat kala annemle birlikte ayine katıldık. Bir süre sonra annem bahçeye çıktı ve kurulan masalardan birine oturdu. Salona çıkan insanlar vardı, yaşlı insanları çıkarıyorlardı. Ben kiliseye gittiğimde yönetim kurulundan bazı kişilerle tokalaştım. Yukarı çıkmak istediğimde ‘Sayat sen çıkma’ dediler. Ben de ‘tamam’ dedim. Din adamları, koro üyeleri salona çıktı. Bahçede yemeğimizi yedikten sonra salonda Ermenice şarkılar seslendiriliyordu. Geçen sene de kilisenin isim günü kutlamasında kilise salonunda şarkılar seslendirilmiş ve salona çıkıp ayakta dinlemiştim. Bu defa da aynısını yapmak istedim. Yönetim kurulundan bir kişi ‘Yukarı çıkmışsın’ dedi. Ben de ‘İnsan bir hoş geldin’ der dedikten sonra vakıf yönetiminden başka biri ‘Seni dışarı alalım’ dedi. Ben dışarı çıkmayacağımı ve seslendirilen parçaları dinleyeceğimi söyledim. Bu sefer de kısa boylu biri geldi ve dışarı çıkmam gerektiğini söyledi. Ben de ‘Çıkmıyorum. Niye beni dışarı çıkartıyorsun? Şarkı dinliyorum’ dedim. Bana yönetim kurulundan başka biri ‘Sen buraya yemek yemeye geliyorsun’ ifadesini kullandı. Program bittikten sonra bahçeye indik. Yöneticilerden biri ‘Yüksek sesle neden konuşuyorsun’ dedikten sonra ben de cevap verdim. Ardından yöneticilerden biri arkadan saldırdı. Sonra herkes bana tekmelerle saldırdı.”

Olay yerinde Patrik Maşalyan’ın korumaları varken saldırıya uğradığını söyleyen Sayat Nova, olayın ardından Eyüp Polis Karakolu’na giderek kendisine saldırdığını öne sürdüğü bir yöneticiden şikayetçi oldu.

Muratoğlu: “Darp edilmedi”

Olaya ilişkin Eyüp Surp Asdvadzadzin Kilisesi Vakfı Başkanı Sayat Muratoğlu’na ulaştık. Gazetemize konuşan Muratoğlu, tartışmanın salona alınmama nedeniyle başladığını, şahıs ile yöneticiler arasında itişmelerin yaşandığını ancak Arpag’ın darp edilmediğini söyledi. Salonun 60 kişilik kapasiteye sahip olduğunu söyleyen Muratoğlu, din adamları ve koro üyeleriyle birlikte bazı kilise vakıf yöneticilerinin salonda olduğunu bu yüzden başka kimseye yer kalmadığını ifade etti.

Agos