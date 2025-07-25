Ermeni futbol kulüpleri Konferans Ligi’ne yenilgisiz başladı

Ermenistan Premier Liginde oynayan takımlar UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunun ilk maçlarına başarılı bir başlangıç yaptı.
“Pyunik” kendi çatısı altında Macaristan temsilcisi “Dyori” takımını ağırlayarak 2-1 kazandı. Maçın gollerini penaltıdan Marius Nubisi (22. dakikada) ve Daniil Kulikov (66. dakikada) kaydetti.
78 dakikada “Pyunik” oyuncusu Aleksandar Milkoviç kendi kalesine gol attı.
“Ararat Armenia” ise Romanyanın “Universitatea Cluj” takımını ağırladı. Maç golsüz sona erdi.
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