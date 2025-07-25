55. Uluslararası Fizik Olimpiyatı’nda Ermenistan 2 bronz madalya kazandı

Paris’te düzenlenen 55. Uluslararası Fizik Olimpiyatı’nda, A. Şahinyan Özel Fizik ve Matematik Okulu’nun 12. sınıf öğrencileri Narek Galstyan ve Vahe Melkonyan bronz madalya kazandı. Bu başarı, Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Ermenistan ekibinin diğer üyelerinden A. Şahinyan Özel Okulu’ndan 12. sınıf öğrencisi Davit Hayrapetyan ile Ermenistan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Lisesi’nin 11. sınıf öğrencisi Emil Harutyunyan ise başarı sertifikası ile ödüllendirildi.

17–25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen olimpiyat, deneysel ve kuramsal aşamalardan oluşuyordu. Ermenistan ekibinde ayrıca A. Şahinyan Okulu’ndan 12. sınıf öğrencisi Smbat Poghosyan da yer aldı.

Hatırlanacağı üzere, geçen yıl İran’ın İsfahan kentinde düzenlenen 54. Uluslararası Fizik Olimpiyatı’nda Ermenistan ekibi 3 bronz madalya ve 2 başarı sertifikası kazanmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI