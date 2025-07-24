Tunceli Valiliği, Grup Yorum, Grup İsyan Ateşi ve Ermenistanlı Veradardz Folk Ensemble’ı yasakladı

Tunceli Valiliği, Munzur Festivali’nde bugün sahne alması planlanan üç grubu yasakladı. Valilik gerekçe olarak Ermenistanlı grubun daha önceki yıllardaki gösterisinde Ermenistan bayrağı açmasını, diğer iki grubun ise “terör propagandası” yapmasını gösterdi.

Tunceli Valiliği, bugün başlayan 23. Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nde sahneye çıkması planlanan üç müzik grubunu son dakikada yasakladı. Festivalin programında yer alan ve daha önce de festivale davet edilen Grup Yorum. Grup İsyan Ateşi ve Ermenistanlı Veradardz Folk Ensemble’ı farklı gerekçelerle yasakladı.

Valiliğin gerekçesinde “Veradardz Folk Grup’ isimli müzik grubunun salt oyun gösterisi yapmadığı, 2019 yılında gerçekleştirilen 19. Munzur Kültür ve Doğa Festivalinde katılım sağladığı ve gerçekleştirilen bu etkinlikte Ermenistan bayrağı açarak konunun amacından saptırıldığı tespit edilmiştir” denildi.

Aynca, Dersim Dernekler Federasyonu tarafindan Tunceli Valiliği’ne yapılan bildirimde yer alan Festival Programı içerisinde bulunmayan ancak geçmiş yıllarda düzenlenen Munzur Kültür ve Doğa Festivalleri programında olan “Grup Yorum” ve “Grup İsyan Ateşi” isimli gruplar ile ilgili olarak da şunlar kaydedildi:

“‘Grup Yorum’ üyelerinin DHKP/C terör örgütü üyeliği ve örgüt içerisinde faaliyetlerinden dolayı yakalanarak tutuklandığı, ‘Grup İsyan Ateşi’ üyelerinin ise TKP/ML terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle birçok kez kaydının olduğu yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir.

Bu nedenlerle, mezkur grupların Festival kapsamında ilimiz merkezi ile Hozat, Ovacık, Pülümür Pertek ve Nazımiye ilçelerimizde düzenlenecek etkinliklerde yer alması halinde, terör örgütleri marjinal gruplarca toplumsal şiddet hareketlerine yönelik sansasyonel ve provokatif saldırılar ile kargaşa ortamı çıkarmaya çalışılabileceği, terör örgütlerinin ve marjinal gruplarca hedefi olabilecek kişiler ve diğer vatandaşlarımı can güvenliklerinin tehlikeye düşürülebileceği, kamu düzenini bozacak, halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek, başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebeb verebileceği değerlendirilmektedir.”

Müzisyen Mikail Arlan sosyal medya hesabından tepki olarak şunları paylaştı:

“Tunceli Valiliği, bugün başlayan 23. Munzur Kültür ve Doğa Festivali’ne davet edilen Ermeni folklor ve müzik grubu Veradardz Folk Ensemble’ye yasak koydu. Erivan’dan yola çıkan grup, yasak kararı üzerine Van’dan geri dönmek zorunda kaldı.

Videoda görüldüğü gibi Veradardz Folk Ensemble, Dêrsîm’e gelirken yolda ölümsüz ozanımız Rençber Azîz’in kilamını okuyorlar. Grup üyelerinden ressam Aleqsandr Avetisyan ise çizdiği Seyîd Riza portresini bana hediye edecekti. Ancak söz konusu valilik dillerin, kültürlerin, halkların kol kola girmesine yine engel oldu!

Ama biz, yüzyıldan uzun süredir köklerinden koparılan kadim komşumuz, kardeş halkımız Ermenilerle aramızda dostluk köprülerini kurmaya devam edeceğiz. Ne baskı ne de yasaklar dostluk köprüleri ve govendlerine engel olamaz!”

Bugün yasaklarla başlayan 23. Munzur Kültür ve Doğa Festivali 27 Temmuz’da kadar devam edecek.

Agos