TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ayasofya’dan yükselen duaların milletimizin birliğine vesile olmasını temenni ediyorum

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılışının 5’inci yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Sarp Özer TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarihe mühür vurmuş bir medeniyetin ve çağları aşan bir inancın sembolü olarak nitelendirdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümünü kutladı. Tarihe mühür vurmuş bir medeniyetin ve çağları aşan bir inancın sembolü olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümünü tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve vizyonuyla atılan bu adım sadece bir mabedin… pic.twitter.com/mAQ288FePi — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) July 24, 2025 Kurtulmuş, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve vizyonuyla atılan bu adım sadece bir mabedin kapılarını açmamış, milletimizin asırlık hasretini de dindirmiştir. Bu tarihi kazanımımızı yürekten kutluyor, Ayasofya’dan yükselen duaların milletimizin birliğine, dirliğine ve selametine vesile olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı. AA