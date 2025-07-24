İşte Lozan: “Mozaiğin” parçalanmasını önlemek

Yalçın Doğan Türkiye’de bugün önde gelen elliye yakın ırk ve mezhep var. Öylesine bir mozaik. Bu mozaiği bugün 102. yıldönümünü gururla kutladığımız Lozan Antlaşması birleştiriyor. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Rum, Ermeni demeden… Musul’dayım. Musul’da Vilayet binasında, Vali’yi görmek istiyorum. Vali’yi görmek istediğimde, binanın önünde iki ayrı kuyrukta bekleyen insanlardan birine soruyorum. Onun yanıtı: “Hangi Vali’yi ?..” 2003 Temmuz, Irak’ta Amerikalıların Saddam’ı devirmesinden üç ay kadar sonra. Habur sınırından Bağdat’a giderken, Musul’dan geçiyoruz. Yol boyu çeşitli Amerikan petrol şirketlerinin tabelalarının bulunduğu, dikenli tellerle çevrilmiş, petrol bölgelerinden geçiyoruz. Musul’a yaklaşırken, Amerikalı askerler yolu kapatmış, çünkü aradıkları Saddam’ın iki oğlunu Musul’da bir evde sıkıştırıyorlar, çatışmada ikisini de öldürüyorlar. O an orada bulunmak hiç planlı değil, tam tesadüf ama gazetecilik olayı. Çatışmanın ayrıntılarını öğrenmek için Musul Valisi ile görüşmek istiyorum. Makamda iki vali Vali’nin makamına gidiyorum. Makam odasında iki köşede iki masa. İki vali!… Biri Kürt!.. Diğeri Türkmen!.. İkisiyle de sohbet ediyorum. Kürt Vali Musul’da yaşayan Kürtlerin, Türkmen Vali Musul’da yaşayan Türkmenlerin valisi!.. İki vali de aynı şeyi söylüyor: “Biz kendi halkımızın sorunlarını çözeriz, diğer halkın sorunları bizi ilgilendirmez.” Aynı ülkede farklı etnik kimlikte yaşayan halkın bölünmesi. Gelelim bugüne Bu olayı bugünkü tartışmalardan dolayı yeniden anımsıyorum. Devlet Bahçeli kaynağı bilinmeyen ani bir ilhamla: “Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, biri Kürt, diğeri Alevi olsun.” Bu söz: Cumhuriyet’in asla sorgulanmayacak temel ilkesini, yurttaş olmanın etnik kimlik ve mezhep üzerinden tanımlanmasını tartışmaya açıyor. Alevlenen tartışmada en iyi yazılardan birini önceki gün Prof. Dr. Tolga Şirin T24’te yazıyor, tehlikeyi “Lübnanlaşma” ile karşılaştırarak. Musul’da benzer düzene tanık oluyorum. İki ayrı kuyrukta insanların birbirine sırtlarını dönmeleri, ötekinin diğerine uzaydan gelmiş gibi muamele çekmesini unutamıyorum. Dramatik bölünme. İsmet Paşa susturdu Bugün 24 Temmuz. Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ve dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun, bütün yurttaşların anayasal eşitliğe kavuştuğu 1923 Lozan Antlaşması’nın 102. yıldönümü. Lozan görüşmelerinde Yunan’lı Venizelos: “Türkiye’de Müslümanların aile ve şahıs davalarına şeriye mahkemeleri bakıyor. Hıristiyanların da kendi kanunlarına uygun kendi mahkemeleri olması gerekir.” (Taha Akyol, Bilinmeyen Lozan, s.155). Venizelos din farkına dayalı çok hukuklu bir rejim istiyor. Lozan’daki Başdelegemiz İsmet Paşa anında yapıştırıyor: “Türkiye yurttaşlarının soy ve din ayrımı olmaksızın, eşit hak ve yükümlülüklere sahip olmalarını istemektedir. Anayasal eşitlik yurttaşlar arasında ayrım gözetmez. Çok hukuklu sistem devlet içinde devlet anlamına gelir.” (Taha Akyol, a.g.k., aynı yerde). Yüz on yıl önce Osmanlı’nın parçalanma süreci… Araplar Osmanlı’ya karşı ayaklanıyor. 1916-1918 arasındaki Arap Ayaklanması İngilizlerin Osmanlı’yı parçalama sürecinin kilometre taşlarından biri. O ayaklanmada rol oynayanlardan biri de İngiliz casusu Thomas Lawrence. Parçalanmanın anahtarını veriyor: “Osmanlı’yı Orta Doğu’da parçalama başarısını yöredeki mozaiği birbirine karşı kullanarak elde ettim.” Nedir “mozaik?..” Farklı ırk, din ve mezhepten gelen insanlar!.. Anayasal eşit yurttaşlık olmayınca, ülke parçalanıyor!.. Yaklaşık elli ırk ve mezhep Türkler, Kürtler, Araplar, Çerkezler, Lazlar, Ermeniler, Rumlar, Yahudiler gibi farklı etnikten gelen insanlar ve diğerleri… Sünniler, Aleviler, Bektaşiler, Caferiler gibi başlıca Müslüman mezhepler ile Rum ve Ermeni ortodokslar, Süryaniler, protestanlar gibi Hıristiyan mezheplerinden gelen insanlar ve diğerleri… Türkiye’de bugün önde gelen elliye yakın ırk ve mezhep var. Öylesine bir mozaik. Bu mozaiği bugün 102. yıldönümünü gururla kutladığımız Lozan Antlaşması birleştiriyor. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Rum, Ermeni demeden… Hiçbir ırk, din ve mezhep gibi kimlik ayrımına gitmeden, tek bir hukuk sistemi içinde bütün Türk yurttaşlarını kucaklayan antlaşma. Eşit yurttaşlık temelinde yargı bağımsızlığını ve hukuk birliğini sağlayan antlaşma. Yurttaşlara ırk, din ve mezhep kimliği üzerinden görev biçmek Cumhuriyet’i… Ve ulus devleti tehlikeye atmak demek. Üstelik, Amerikan Büyükelçisi Tom Barrack’ın “güçlü ulus devletler İsrail için tehdittir” diye baklayı ağzından çıkardığı bir sırada. T24