Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya’nın ibadete açılışının yıl dönümüne ilişkin paylaşım

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılışının 5’inci yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

İrem Demir Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’un Fethi’nin sembolü, Fatih’in emaneti Ayasofya, 86 yıl aradan sonra ilk ezana ve ilk namaza 5 yıl önce bugün kavuştu… Ayasofya’nın dirilişini görmeyi bizlere nasip eden Rabbime sonsuz şükürler olsun.” ifadelerini kullandı. İstanbul’un Fethi’nin sembolü, Fatih’in emaneti Ayasofya, 86 yıl aradan sonra ilk ezana ve ilk namaza 5 yıl önce bugün kavuştu… Ayasofya’nın dirilişini görmeyi bizlere nasip eden Rabb’ime sonsuz şükürler olsun. pic.twitter.com/CUHgs1leqC — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 24, 2025 AA