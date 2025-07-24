Columbia Üniversitesi, “Yahudi öğrencileri koruyamadığı” gerekçesiyle 200 milyon dolar ödeyecek

ABD’deki Columbia Üniversitesi, “Yahudi öğrencileri koruyamadığı” suçlamalarını kabul ederek Başkan Donald Trump yönetimine 200 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

Ecem Şahinli Ögüç

Columbia Üniversitesi Rektörlük Ofisinden yapılan açıklamada, ayrımcılık karşıtı yasaların ihlaline ilişkin yürütülen çok sayıda soruşturmanın sonuçlandırılması amacıyla hükümetle uzlaşmaya varıldığı belirtildi.

Üniversite yönetiminin “Yahudi öğrencileri koruyamadığı” öne sürülen açıklamada, kurumda reforma ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Columbia’nın üç yıl içinde hükümete 200 milyon dolar ödeyeceği, ayrıca ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC) tarafından yürütülen soruşturmanın da 21 milyon dolar karşılığında sonlandırılmasını kabul ettiği bildirildi.

Anlaşma kapsamında Columbia Üniversitesinin, öğrenci ve akademik personel alımı ile kurum içindeki karar alma süreçlerinde yeniden bağımsızlık elde edeceği kaydedildi.

Ayrıca Columbia, Mart 2025’te iptal edilen federal fonlarının büyük çoğunluğunu yeniden alabilecek.

Trump, anlaşmadan memnun

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Columbia Üniversitesi ile tarihi bir anlaşmaya varmış olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Columbia Üniversitesinin, ABD hükümetine 200 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etiğini aktaran Trump, Yahudi öğrenci ve çalışanları savundu.

Columbia Üniversitesindeki protestolar

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan 2024’te okulun İsrail’in Gazze’deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmış ve Gazze Dayanışma Kampı adıyla çadır kurmuştu.

Gösterilerin ikinci gününde dönemin rektörü Minouche Shafik’in talebi üzerine kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Daha sonra 29 Nisan 2024’te okul yönetimi ile müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine öğrenciler, okulun tarihi Hamilton Hall binasına girmiş, bir gün sonra okul yönetiminin talebi üzerine polis ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmıştı. Polis, onlarca öğrenciyi gözaltına alırken bahçedeki çadır kampını da dağıtmıştı.

Donald Trump yönetimi, 7 Mart’ta Columbia Üniversitesinin 400 milyon dolarlık fonunu, “antisemitizmle mücadelede eksiklik” gösterdiği gerekçesiyle iptal etmişti.

22 Mart’ta ise üniversite, Trump’ın talepleri doğrultusunda okulun antisemitizmin tanımının yeniden gözden geçirileceğini, İsrail ve Yahudi Çalışmaları Enstitüsü kadrosunun genişletileceğini duyurmuştu.

Columbia Üniversitesinde başlayan Filistin’e destek gösterileri, ülkede 50’den fazla üniversiteye de yayılmış, gösterilerde polis, çoğu öğrenci ve fakülte görevlisi 3 bin 100’den fazla kişiyi gözaltına almıştı.

AA