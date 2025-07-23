Ter-Petrosyan’dan Paşinyan’a çağrı: Mitingi iptal et, tutukluları bırak

Ermenistan’ın ilk devlet başkanı Levon Ter-Petrosyan, Paşinyan’dan Kilise ile çatışmayı bitirmesini, “siyasi tutukluları” bırakmasını ve ülkedeki tansiyonu düşürmesini istedi.

Ermenistan’ın ilk cumhurbaşkanı ve Ermeni Ulusal Kongre Partisi’nin lideri Levon Ter-Petrosyan, Başbakan Nikol Paşinyan’a Eçmiadzin önümde yapmayı planladığı mitingi iptal etme ve özellikle “siyasi tutuklu” olarak nitelendirdiği, aralarında hapisteki piskoposlar ve iş insanı Samvel Karapetyan’ın da bulunduğu tutukluları serbest bırakma çağrısında bulundu. Ter-Petrosyan, açıklamasında ülkede yükselen siyasi ve dini tansiyonun düşürülmesini de istendi.

Salı günü ilur.am sitesinde yayımlanan bir açıklamada, Ter-Petrosyan, Başbakan Paşinyan’ın Ermeni Apostolik Kilisesi’nin manevi merkezi Eçmiadzin Ana Kilisesi yakınlarında düzenlemeyi planladığı, halkı sosyal medyadan davet ettiği ve “Büyük Ruhani Buluşma” olarak adlandırdığı miting çağrısını kınadı. Planlanan mitingi, “kalabalık aracılığıyla Kilise’yi ezmeye yönelik hesaplanmış bir provokasyon” olarak nitelendirdi ve bunun ciddi bir huzursuzluğa yol açabileceği konusunda uyardı.

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Eski cumhurbaşkanı Ter-Petrosyan, “Paşinyan kilisenin takipçilerinin kendi destekçilerinden çok daha fazla olduğunu çok iyi biliyor. Ancak onun amacı tam da bu gücü yok etmek” diye yazdı.

1990’dan 1998’e kadar Ermenistan’ı yöneten Ter-Petrosyan, özellikle dış tehditlerin ortasında, iç siyasi önemine vurgu yaptı ve hem iktidar hem de muhalefete uzlaşmacı olma ve itidal çağrısında bulundu.

Ter-Petrosyan, krizi yatıştırmanın tek geçerli yolun Eçmiadzin yakınlarında yapılacak mitingin iptal edilmesi ve hapiste olan piskoposlar Bagrat ve Mikayel ile Samvel Karapetyan’ın serbest bırakılması olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Ter-Petrosyan’ın çağrısı, Başbakan Paşinyan’ın Ermeni Apostolik Kilisesi’ne yönelik saldırılarını artırarak hükümet ile ülkenin ruhani liderliği arasındaki gerilimi tırmandırmasına yönelikti. 17 Haziran’da Rus-Ermeni milyarder Samvel Karapetyan, Paşinyan’ın Katolikos II. Karekin’i görevden alma girişimlerine karşı kamuoyu önünde Katolikos’u savunmuştu. Ertesi gün Karapetyan gözaltına alındı ve rejim değişikliği çağrısı yapmakla suçlandı. Ardından yetkililer, Karapetyan’ın sahip olduğu Ermenistan Elektrik Şebekeleri’ni (ENA) kamulaştırma süreci başlattı.

Haziran sonlarında, Şirak Piskoposluğu’ndan Başpiskopos Mikayel Ajapahyan ve Tavuş Piskoposluğu’ndan Başpiskopos Bagrat Galstanyan da gözaltına alındı. 21 Temmuz’da Paşinyan, Eçmiadzin’de bir miting yapmak istediğini açıkladı, ancak henüz bir tarih belirlemedi. Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı, planlanan etkinliği “şiddete teşvik” ve “Ermeni Kilisesi’nin yaşamına ve özerkliğine doğrudan müdahale” olarak nitelendirerek kınadı ve yetkilileri, yasa dışı ve provokatif bir eylem olarak tanımladığı bu etkinliği iptal etmeye çağırdı.

Agos