MalatyaHAYDer Üyeleri Malatya Ziyaretini Bu Yıl da Erteledi

MalatyaHAYDer, geleneksel olarak her yıl Temmuz ayının son pazar günü gerçekleştirilen Malatya ziyareti programının bu yıl da ertelendiğini duyurdu.

Kayhan İNCEOĞLU

Malatyalı Hayırsever Ermeniler Kültür ve Dayanışma Derneği (MalatyaHAYDer), geleneksel olarak her yıl Temmuz ayının son pazar günü gerçekleştirilen Malatya ziyareti programının bu yıl da ertelendiğini duyurdu.

MalatyaHAYDer yönetim kurulu 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası oluşan olumsuz koşullar ve Malatya’nın Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan Surp Yerrortutyun (Üç Horan) Ermeni Kilisesi’nde devam eden çalışmalarının henüz tamamlanmaması nedeniyle ziyaretin gerçekleştirilemediğini belirtti.

Ziyaretin ertelenmesine ilişkin karar, Türkiye Ermenileri Patrikliği ve MalatyaHAYDer yönetimi arasında yapılan görüşmeler sonucunda alındı. Karar, derneğin sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaşıldı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada” Değerli MalatyaHAYDer Üye ve Dostları,

Malatya, Surp Yerrortutyun – Üç Horan Kilisemizin günü bu sene, Temmuz ayının son Pazar’ı olan 27 Temmuz 2025 tarihine tesadüf etmektedir.

Ne var ki; 06 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve tüm ülkemizi yasa ve acıya boğan deprem felaketinin yol açtığı olumsuz şartlar ve kilisemizde henüz tamamlanamamış koşullar nedeniyle; Türkiye Ermenileri Patrikliği ve dernek yönetimimiz ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonrasında, yapılması düşünülen ziyaretimizi yine bu sene de ertelemek zorunda kaldık.

Bilginize sunar, daha olumlu ve olgunlaşmış koşullar altında, tekrar bir arada olmak dileğiyle anlayışınıza sığınırız.”

Saygılarımızla,

MalatyaHAYDer YK.

https://www.malatyaderinhaber.com/malatyahayder-uyeleri-malatya-ziyaretini-bu-yil-da-erteledi/14005/