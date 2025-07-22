Türkiye Kıbrıs’ta Enosis hedefini engellemiştir

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü’nden Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yılına özel bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada,”1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türklerin siyasi karar alma mekanizmalarına katılımını ve kamu yönetiminde söz sahibi olmalarını güvence altına alırken, Türkiye’nin garantörlüğü ile desteklenmiştir. Ancak Kıbrıs Cumhuriyeti henüz kuruluş aşamasındayken, Rumlar tarafından başlatılan “Kanlı Noel” saldırıları ile Türk toplumuna yönelik sistematik bir yok etme planı hayata geçirilmiş, adada tek taraflı egemenlik kurma hedefi güdülmüştür. Türkiye, garantörlük sorumluluğu çerçevesinde, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı birliklerin katılımıyla 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’nı başlatarak bu planları boşa çıkarmış, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini temin etmiş ve Enosis hedefini engellemiştir. Zürih ve Londra Antlaşmaları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’ndan aldığı meşruiyetle gerçekleşen bu harekâtın 51. yılında, başta dönemin Başbakanı Bülent Ecevit olmak üzere siyasi iradeyi ortaya koyan liderleri ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” denildi.

Son olarak şu ifadelere yer verildi: “Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yok sayarak, Kıbrıs adasına ilişkin siyasi girişimlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile iş birliği yapmalarını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki büyükelçi değişimi de dahil olmak üzere tüm ilişkileri “ayrılıkçı eylem” olarak tanımlayan yaklaşımını reddediyor, bu tür kararları hukuken geçersiz ve siyasi olarak kabul edilemez bulduğumuzu ifade ediyoruz. Bu çerçevede, Başkent Üniversitesi olarak adı geçen ülkelerle olan tüm akademik ve kurumsal faaliyetlerimizi, bu ülkelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik tutumlarında olumlu bir değişiklik olana kadar durdurduğumuzu aziz milletimizin bilgisine saygıyla sunarız”

Cumhuriyet Gazetesi