Paşinyan Eçmiadzin yakınında miting çağrısında bulundu, Ana Taht tepki gösterdi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Tüm Dünya Ermenileri Ruhani Önderi Katolikos II. Karekin arasındaki siyasi gerilim tırmanıyor. Paşinyan Katolikos’un da makamı olan Eçmiadzin’daki Ana Taht yakınlarında bir miting düzenlenmesi çağrısında bulundu. Ana Taht yazılı bir açıklamayla çağrıya tepki gösterdi.

Başbakan Nikol Paşinyan Pazar günü, takipçilerinin Eçmiadzin yakınlarındaki Vağarşapat merkez meydanında bir miting düzenleyeceğini duyurdu.

Eçmiadzin Ana Makamı, çağrıyı “Ermeni Kilisesi’nin yaşamına ve özyönetimine açık bir müdahale olan bu saldırı ve şiddeti, bir kışkırtma girişimini” olarak tanımladı ve kınadı.

Açıklamada “İktidardaki siyasi gücü, kilise karşıtı, yasadışı kampanyayı durdurmaya ve ülkenin karşı karşıya olduğu en ciddi sorunların üstesinden gelmeye çağırıyoruz. Aynı zamanda, yetkili devlet kurumlarını ve yetkilileri bu yasadışı olayı önlemek için gerekli tüm yasal önlemleri almaya çağırıyoruz. Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı, dindar halkımızın Ana Kilise’ye olan sevgisini ve bağlılığını ve tüm Ermenilerin manevi merkezini ve aziz kutsallarımızı koruma konusundaki gayretlerini takdirle karşılamaktadır.” dendi.

Ana Taht’ın açıklamasında, “Halkımızın çocuklarını yetkililerin kışkırtmalarına boyun eğmemeye, uyanık ve sağduyulu olmaya ve mevcut zorluklara karşı koymak için inanç ve dua ile birleşmeye çağırıyoruz” denildi.

Başbakan Paşinyan, Pazar günü facebook sayfasında “Eçmiadzin merkez meydanında düzenlenecek Büyük Ruhani Buluşma’ya hazırlanın” diye yazdı.

Paşinyan etkinlik için bir tarih belirtmese de, iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi üyeleri, büyük çaplı bir miting için hazırlıkların sinyalini vererek paylaşımı paylaşmaya başladı.

Başbakan Paşinyan 2018’de Kadife Devrim ve sonrasında seçimler ile iktidara geldiğinden bu yanana Katolikos II. Karekin’i eski olgerşik rejimle işbirliği yaptığı gerekçesiyle eleştiriyor. Katolikos ise 2020’deki Karabağ Savaşı’ndaki yenilgi sonrasında ülkede oluşan Paşinyan karşıtı muhalefete yakın durmuştu.

Ancak son aylarda Paşinyan II. Karekin ve bazı ruhanilere yönelik tutumunun sertleştirdi, Katolikos’un bekaret yeminini bozduğunu işaret eden açıklamalar yaptı.

Paşinyan son olarak “Evli çiftlerin yeminlerini yerine getirmemeleri talihsiz ama mantıklı. Aynı şey Kilise için de geçerli olmalı. Ktrich Nersisyan [II. Karekin kastediliyor] Katolikosluğu boşaltmalı,” diye yazdı.

Ülkenin Eski İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan bir Facebook gönderisinde, “Başbakanlık makamını açıkça kötüye kullanan Sivil Sözleşme Partisi’nin başkanı, kışkırtıcı eylemleri ve nefret dolu söylemleriyle açıkça çatışmayı kışkırtıyor… Kolluk kuvvetleri ve diğer devlet kurumları, onun yasadışı eylemlerine ortak olmamak için bu gerçeği kabul etmelidir,” diye yazdı.

Agos