İranlı Milletvekili: “Zengezur Koridoru”, İran’ın çıkarları göz ardı edilerek hayata geçirilemez

İran Meclisi’nde Erdebil milletvekili ve İran-Azerbaycan parlamentolar arası dostluk grubunun başkanı olan Sudeyf Badri, “Zengezur Koridoru” projesinin İran’ın stratejik çıkarları ve rolü dikkate alınmadan uygulanmasının mümkün olmadığını belirtti. Bu açıklama, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) bağlı Telegram kanalında yayımlandı.

Badri, “Son zamanlarda koridorla ilgili gayriciddi ve gerçeklikten uzak açıklamalar yapıldı. Ancak bu tür projelerin uygulamaya geçmesi, ilgili taraflarla – özellikle İran’la – koordinasyon olmadan mümkün değildir,” dedi.

Bölgesel kalkınmanın tehdit ve baskı diliyle sağlanamayacağını vurgulayan Badri, Güney Kafkasya’daki tüm ülkelerin İran’ın katılımıyla ortak çıkarlara yönelmesi gerektiğini ifade etti.

İran’ın, bölgedeki tüm ülkelerin çıkarlarının güvenliğini sağlayabilecek yegâne ülke olduğunu dile getiren milletvekili, çevresel tartışmalar yaratma niyetinde olmadıklarını ancak İran’ın hassas ve önemli çıkarları dikkate alınmadan hiçbir transit güzergâhın – buna “Zengezur Koridoru” da dâhil – uygulanabilir ve sürdürülebilir olamayacağını güçlü şekilde vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI