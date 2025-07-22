Fitch’ten Ermenistan analizi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ermenistan’ın uzun vadeli yabancı para cinsinden borç temerrüt notunu (IDR) “BB-” seviyesinde teyit etti. Kuruluş, not görünümünü ise “durağan” olarak belirledi.

Fitch’in internet sitesinde yayımlanan raporda, Ermenistan’a verilen “BB-” notunun; sağlam makroekonomik politikaları ve kişi başına düşen geliri artıran yüksek büyüme oranlarını yansıttığı belirtildi.

Ancak analistler, bu olumlu unsurlara karşın ülke ekonomisinin küçük ölçekli olması, bütçe açığının benzer ülkelere kıyasla yüksek seyretmesi, dış finansmana sınırlı erişim, finans sektöründeki yüksek (ancak azalan) dolarizasyon oranı ve jeopolitik risklerin derecelendirme üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekti.

Ermenistan’ın 2025 yılı bütçesinde ekonomik büyümenin %5,1 seviyesinde olacağı öngörülüyor. Merkez Bankası’nın yılın ikinci çeyreğine ilişkin para politikası raporuna göre, 2025 yılının sonuna kadar GSYİH büyümesi %5.1 ila %4.6 arasında (senaryo A-B) değişebilirken, 2026’da bu oran %4.9–%4.4, 2027’de ise %4.7–%5,0 arasında tahmin ediliyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2025 yılında Ermenistan ekonomisinin %5 büyümesini beklerken; Asya Kalkınma Bankası %6, Birleşmiş Milletler %5.2, IMF %4.5 ve Dünya Bankası ise %4’lük bir büyüme öngörüsünde bulunuyor. Fitch Ratings ise 2025’te Ermenistan’ın GSYİH büyümesini %5, 2026–2027 döneminde ise %4.7 olarak tahmin ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI