Ermenistan’ın Atina Büyükelçisi: Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi kaçınılmazdır

Ermenistan’ın Yunanistan Büyükelçisi Tigran Mkrtçyan, Yunanistan Devlet Radyo ve Televizyonu’nun (ERT) haber programına röportaj verdi. Röportajın Ermenice çevirisi Yunanistan’daki Ermenistan Büyükelçiliği Facebook sayfasında paylaşıldı.

Soru: Sorum, müttefikleriniz ve komşularınız hakkında olacak. Bu oyunda birçok aktör var – örneğin Rusya ve Türkiye. Ermenistan’ın bu iki ülkeyle ilişkileri nasıl ve hangi senaryoları değerlendiriyorsunuz?

Büyükelçi Mkrtçyan: Sadece Rusya ve Türkiye’den değil, tüm ülkelerden Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermelerini bekliyoruz, umut ediyoruz ve bunu talep ediyoruz. Ermenistan’ın bağımsızlığı herkes tarafından saygı görmelidir ve iç işlerimize hiçbir şekilde müdahale kabul edilemez.

Türkiye ile ilişkilerimize gelince, biz Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi gerektiğine ve sınırların en kısa sürede açılması gerektiğine inanıyoruz. Şu anda, dünyada ve Türkiye tarafında bu ilişkilerin düzenlenmesi yönünde olumlu bir eğilim olduğunu düşünüyorum. Bu normalleşme süreci kaçınılmazdır. Artık soru “acaba ilişkiler normalleşecek mi?” değil, “ne zaman” normalleşeceğidir. Ve ben inanıyorum ki bu süreç Azerbaycan’ı da Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeye teşvik edecek ve onu daha fazla dahil edecektir.

ERMENİ HABER AJANSI