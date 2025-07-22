Ermenistan’da yapılan anket: Katılımcıların yüzde 47’si Azerbaycan’la Barış Anlaşmasını destekliyor

Uluslararası Cumhuriyet Enstitü tarafından 16–26 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılan sosyolojik bir ankete göre, Ermenistanlı katılımcıların yüzde 47’si Azerbaycan’la bir barış anlaşması imzalanmasını desteklediğini belirtti.

“Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşması imzalanmasını destekler misiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 29’u “kesinlikle desteklerim,” yüzde 18’i ise “muhtemelen desteklerim” yanıtını verdi. Yüzde 7 “muhtemelen karşıyım” derken, yüzde 33 “kesinlikle karşıyım” cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 10’u tutumlarının barış anlaşmasının nihai şartlarına bağlı olduğunu belirtirken, yüzde 2’si soruya cevap vermekte zorlandığını ya da yanıtlamak istemediğini ifade etti.

Barış anlaşmasının imzalanmasının hangi avantajları sağlayacağı sorusuna ise yüzde 74 “barışın tesis edilmesi” yanıtını verirken, yüzde 9 “ekonomik kalkınma”, yüzde 8 “toprak bütünlüğünün tanınması ve sınırların belirlenmesi”, yüzde 6 “yolların açılması”, yüzde 2 ise “Azerbaycan ve Türkiye ile dayanışma ve diplomatik ilişkilerin kurulması” şeklinde görüş bildirdi. Katılımcıların yüzde 5’i başka avantajlar sıralarken, yüzde 4 anlaşmanın hiçbir avantajı olmadığını söyledi. Yüzde 7 ise bu soruya yanıt vermekte zorlandığını ya da yanıtlamak istemediğini belirtti.

18 yaş ve üzeri 1.505 kişiyle yapılan telefon anketine, zorla yerinden edilmiş Dağlık Karabağlı kişiler de dâhil edildi. Tüm örneklem için hata payının ± 2.5 puanı aşmadığı ifade edildi.

ERMENİ HABER AJANSI