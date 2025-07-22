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Ermenistan’da halkın çoğunluğu silahlı kuvvetlerin çalışmalarından memnun

2025-07-22

Uluslararası Cumhuriyet Enstitüsü (IRI) Ermenistan’da bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi. Araştırmada vatandaşların farklı devlet kurumlarının çalışmalarıyla ilgili memnuniyet düzeyleri ölçüldü.

Katılımcıların en yüksek memnuniyet belirttiği kurum Ermenistan Silahlı Kuvvetleri oldu.

Memnun: %72

Memnun değil: %24

Cevap vermeyen/kararsız: %4

Ermeni Apostolik Kilisesi hakkında

Memnun: %58

Memnun değil: %35

Cevap vermeyen/kararsız: %6

Valilikler (İdari Bölge başkanlıkları)

Memnun: %56

Memnun değil: %33

Cevap vermeyen/kararsız: %11

Polis Teşkilatı

Memnun: %54

Memnun değil: %41

Cevap vermeyen/kararsız: %4

Silahlı Kuvvetler komuta kadrosu

Memnun: %48

Memnun değil: %44

Cevap vermeyen/kararsız: %8

Yerel Yönetimler:

Memnun: %52

Memnun değil: %42

Cevap vermeyen/kararsız: %7

Ulusal Güvenlik Servisi

Memnun: %46

Memnun değil: %42

Cevap vermeyen/kararsız: %11

İnsan Hakları Savunucusu (Ombudsman)

Memnun: %44

Memnun değil: %41

Cevap vermeyen/kararsız: %15

Başbakanlık Ofisi

Memnun: %38

Memnun değil: %58

Cevap vermeyen/kararsız: %4

Bakanlıklar

Memnun: %38

Memnun değil: %53

Cevap vermeyen/kararsız: %9

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu

Memnun: %35

Memnun değil: %55

Cevap vermeyen/kararsız: %9

Başsavcılık

Memnun: %35

Memnun değil: %47

Cevap vermeyen/kararsız: %18

Yerevan Belediyesi

Memnun: %33

Memnun değil: %65

Cevap vermeyen/kararsız: %2

Cumhurbaşkanlığı Ofisi

Memnun: %32

Memnun değil: %53

Cevap vermeyen/kararsız: %17

Mahkemeler

Memnun: %31

Memnun değil: %52

Cevap vermeyen/kararsız: %16

Ermenistan Ulusal Meclisi

Memnun: %24

Memnun değil: %72

Cevap vermeyen/kararsız: %4

Anket, 16–26 Haziran 2025 tarihleri arasında telefonla görüşme yöntemiyle gerçekleştirildi. Çalışma, 18 yaşını doldurmuş 1505 Ermenistan vatandaşı ile Dağlık Karabağ’dan zorla yerinden edilmiş kişiler arasında yapıldı. Araştırmanın hata payı ±%2,5 olarak belirtildi.

ERMENİ HABER AJANSI

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