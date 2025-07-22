Ermenistan’da halkın çoğunluğu silahlı kuvvetlerin çalışmalarından memnun

Uluslararası Cumhuriyet Enstitüsü (IRI) Ermenistan’da bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi. Araştırmada vatandaşların farklı devlet kurumlarının çalışmalarıyla ilgili memnuniyet düzeyleri ölçüldü.
Katılımcıların en yüksek memnuniyet belirttiği kurum Ermenistan Silahlı Kuvvetleri oldu.
Memnun: %72
Memnun değil: %24
Cevap vermeyen/kararsız: %4
Ermeni Apostolik Kilisesi hakkında
Memnun: %58
Memnun değil: %35
Cevap vermeyen/kararsız: %6
Valilikler (İdari Bölge başkanlıkları)
Memnun: %56
Memnun değil: %33
Cevap vermeyen/kararsız: %11
Polis Teşkilatı
Memnun: %54
Memnun değil: %41
Cevap vermeyen/kararsız: %4
Silahlı Kuvvetler komuta kadrosu
Memnun: %48
Memnun değil: %44
Cevap vermeyen/kararsız: %8
Yerel Yönetimler:
Memnun: %52
Memnun değil: %42
Cevap vermeyen/kararsız: %7
Ulusal Güvenlik Servisi
Memnun: %46
Memnun değil: %42
Cevap vermeyen/kararsız: %11
İnsan Hakları Savunucusu (Ombudsman)
Memnun: %44
Memnun değil: %41
Cevap vermeyen/kararsız: %15
Başbakanlık Ofisi
Memnun: %38
Memnun değil: %58
Cevap vermeyen/kararsız: %4
Bakanlıklar
Memnun: %38
Memnun değil: %53
Cevap vermeyen/kararsız: %9
Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu
Memnun: %35
Memnun değil: %55
Cevap vermeyen/kararsız: %9
Başsavcılık
Memnun: %35
Memnun değil: %47
Cevap vermeyen/kararsız: %18
Yerevan Belediyesi
Memnun: %33
Memnun değil: %65
Cevap vermeyen/kararsız: %2
Cumhurbaşkanlığı Ofisi
Memnun: %32
Memnun değil: %53
Cevap vermeyen/kararsız: %17
Mahkemeler
Memnun: %31
Memnun değil: %52
Cevap vermeyen/kararsız: %16
Ermenistan Ulusal Meclisi
Memnun: %24
Memnun değil: %72
Cevap vermeyen/kararsız: %4
Anket, 16–26 Haziran 2025 tarihleri arasında telefonla görüşme yöntemiyle gerçekleştirildi. Çalışma, 18 yaşını doldurmuş 1505 Ermenistan vatandaşı ile Dağlık Karabağ’dan zorla yerinden edilmiş kişiler arasında yapıldı. Araştırmanın hata payı ±%2,5 olarak belirtildi.
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