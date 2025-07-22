Ermenistan ve Bulgaristan işbirliğini genişletiyor

Ermenistan Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı Mkhitar Hayrapetyan başkanlığındaki Ermenistan heyeti, 16 Temmuz’dan itibaren Bulgaristan’a bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde ekonomik ve bilimsel-teknik işbirliğinin genişletilme olanakları ele alındı.

Ziyaret kapsamında, Ermenistan ile Bulgaristan arasında ekonomik ve bilimsel-teknik işbirliği konularında Hükümetlerarası Komisyon’un dokuzuncu toplantısı yapıldı. Komisyonun eş başkanları — Bulgaristan Başbakan Yardımcısı, Yenilik ve Büyüme Bakanı Tomislav Donçev ile Ermenistan Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı Mkhitar Hayrapetyan — teknolojik yenilikler ve araştırma faaliyetleri alanlarında iki ülke bakanlıkları arasında iş birliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladılar.

Mutabakat zaptı; yapay zeka, uzay araştırmaları, dijital sağlık ve biyoteknoloji, bilişim uzmanlarının değişimi ve start-up ekosisteminin geliştirilmesi gibi bir dizi stratejik alanda işbirliğinin derinleştirilmesini öngörüyor.

Toplantı çerçevesinde Ermeni-Bulgar Ticaret ve Ekonomi Odası da resmen açıldı. Açılış töreninde Ermenistan’ın Bulgaristan Büyükelçisi Tzovinar Hambardzumyan ve yeni kurulan odanın başkanı Levon Hambardzumyan konuşmalar yaptılar.

ERMENİ HABER AJANSI