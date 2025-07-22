Ermeni piyanist, Salzburg’da düzenlenen “Grand Prize Virtuoso” uluslararası müzik yarışmasında birinci oldu

Yerevan’daki ‘P. Çaykovski’ adlı Ortaöğretim Müzik Okulu 2. sınıf öğrencisi Ani Melikyan, Avusturya’nın Mozart’ın doğum yeri olan Salzburg şehrinde düzenlenen “Grand Prize Virtuoso” uluslararası müzik yarışmasında birinci derece ödülün sahibi oldu.

8 yaşındaki piyanist Ani Melikyan, yarışmada Ermeni çağdaş besteci Aram Satyan’ın “Barcarolle” adlı eserini seslendirdi. Öğrencisinin seçimi hakkında konuşan Yerevan Komitas Devlet Konservatuvarı’ndan doçent Irina Grigoryan, “Avrupalı dinleyicilere Ermeni çağdaş bestecisinin eserini sunmaya karar verdik; böylece Ermeni klasik müziğinin gelişmeye ve çiçeklenmeye devam ettiğini göstermek istedik” dedi.

Sekiz yaşındaki Ermeni piyano sanatçısı, Fransa, İspanya, Hollanda, İtalya, Sırbistan, Polonya, Birleşik Krallık ve Ermenistan’da düzenlenen uluslararası yarışmalarda birçok ödül kazandı.

ERMENİ HABER AJANSI