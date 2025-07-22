Avrupa Şampiyonasında Ermeni güreşçi İslam Aliev’i mağlup etti

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Grekoromen Güreş Avrupa Şampiyonası ve sıralama turnuvası, Ermenistanlı güreşçilerin etkileyici performanslarına sahne oldu. 82 kg kategorisinde mücadele eden Samvel Grigoryan, turnuvadaki ilk karşılaşmasında Rusya’yı temsil eden ve 2024 Avrupa Şampiyonası gümüş madalyalı sporcusu İslam Aliev’i 4:0’lık net bir skorla mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Grigoryan, bu galibiyetle turnuvaya iddialı bir giriş yaptı.

Öte yandan, 97 kg kategorisinde mindere çıkan Alik Khloyan, büyükler düzeyinde katıldığı ilk UWW (Dünya Güreş Birliği) organizasyonunda önemli bir başarı elde etti. Turnuva boyunca dört müsabaka kazanan Khloyan, bunlardan ikisini teknik üstünlükle sonuçlandırdı. Finalde ise Gürcistanlı rakibi Giorgi Melia’ya 1:3’lük skorla yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Henüz 23 yaş altında dünya şampiyonu unvanını taşıyan genç güreşçi, sergilediği performansla gelecek için umut verdi.

Ermenistan milli takımı, Budapeşte’deki organizasyonda Samvel Grigoryan ve Alik Khloyan’ın yanı sıra Karen Aslanyan (63 kg) ile de temsil ediliyor.

ERMENİ HABER AJANSI