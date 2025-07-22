Anket: Ermenistan’da en güvenilir kurum ordu, ülkenin “doğru yolda” olduğuna inananların oranı düştü

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, kiliseyi geride bırakarak ülkenin en çok güvenilen kurumu haline geldi. Katılımcıların yüzde 72’si orduya tamamen veya kısmen güvendiğini belirtirken, kiliseye olan güven yüzde 58’de kaldı.

Amerika Uluslararası Cumhuriyetçi Enstitüsü (IRI) tarafından 16-26 Haziran arasında Ermenistan genelinde yapılan yeni bir ankete göre, Ermenilerin yalnızca yüzde 36’sı ülkenin “doğru yolda ilerlediğine” inanıyor. Bu oran, son üç yılın en düşük verisi olarak kaydedildi.CErmenistan genelinde 1.505 yetişkinle yapılan anket, ulusal güvenlik konusundaki endişelerin derinleştiğini ve Azerbaycan ile sınır belirleme sürecindeki sorunların halk arasında huzursuzluk yarattığını ortaya koyuyor.

Civilnet’in haberine göre ankette ulusal güvenlik ve sınır sorunları, halkın en büyük kaygısı olmaya devam ediyor. Katılımcıların yüzde 35’i bu konuları ülkenin en acil sorunu olarak tanımlarken, yüzde 9’u da ikinci en büyük sorun olarak belirtti. Bu oranlar, işsizlik, siyasi istikrarsızlık veya hayat pahalılığı gibi diğer endişelerin oldukça önünde yer alıyor.

Ermenistan’ın şu andaki ana sorunları nelerdir?

Ermenistan’ın şu andaki ana sorunları nelerdir?

Eylül 2022’deki Azerbaycan-Ermenistan çatışmasından sonra yaşanan görüşmelerinin yavaş ve büyük ölçüde şeffaflıktan uzak ilerlemesi, halkın huzursuzluğunu daha da pekiştirmiş görünüyor. Bu yılın başlarında hükümet, Bakü ile normalleşme görüşmelerinde ilerleme sağlandığını ve üzerinde anlaşmaya varılmış ancak henüz imzalanmamış bir anlaşma bulunduğunu açıklamıştı. Ancak anket sonuçları, bu gelişmelerin halkın ülkenin genel gidişatına dair görüşünü değiştirmediğini gösteriyor.

Öte yandan, katılımcıların yalnızca yüzde 6’sı dış politikayı büyük bir endişe kaynağı olarak seçti. Bu da halkın, normalleşme sürecindeki yavaş ilerlemeden veya sınır köylerinin işgalinden doğrudan hükümeti sorumlu tutmadığını gösteriyor.

Anket aynı zamanda, halkın temel kurumlara olan güvenindeki değişimleri de gözler önüne seriyor. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, kiliseyi geride bırakarak ülkenin en çok güvenilen kurumu haline geldi. Katılımcıların yüzde 72’si orduya tamamen veya kısmen güvendiğini belirtirken, kiliseye olan güven yüzde 58’de kaldı.

Aşağıdaki kurumlardan ne kadar memnunsunuz ya da memnun değilsiniz?

Aşağıdaki kurumlardan ne kadar memnunsunuz ya da memnun değilsiniz?

Anket ordunun bütünü ile komutanlar arasında bir ayrım da yaptı. Katılımcıların yalnızca yüzde 48’i ordu komutanlarından memnun olduğunu ifade etti. Bu da, halkın askerleri yurtlarını savunanlar olarak görmeye devam ettiğini, ancak savunma politikasını yönetenlere karşı daha temkinli yaklaştığını gösteriyor.

Ankete göre, Ermenistan Parlamentosu, devlet kurumları arasında en düşük memnuniyet oranına sahip. Katılımcıların yalnızca yüzde 24’ü parlamentonun kendilerini iyi temsil ettiğini düşünürken, yüzde 54’ü tamamen memnuniyetsiz olduğunu belirtti. Yargı sistemi de düşük puan aldı; katılımcıların sadece yüzde 31’i mahkemelerden memnun olduğunu ifade etti.

Sonuçlara göre, Paşinyan Ermenistan’da en güvenilir siyasetçi oldu ve katılımcıların %13’ü ona güvendiğini belirtti. Paşinyan’ı %5 ile Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve %4 ile muhalefet lideri ve eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan takip etti.

Katılımcıların %61’inin hiçbir siyasi figüre güvenmediğini söylemesi anketin dikkat çekici yönlerinden.

Paşinyan ve Sivil Sözleşme Partisi’ne verilen destek, 2023 ve 2024’teki %20’den %17’ye geriledi. Buna karşılık, Koçaryan’ın Ermenistan İttifakı grubunun oyu %2’den %4’e yükselerek ikiye katlandı.

(Kaynak: Civilnet, OC Media)

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