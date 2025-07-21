Ünlü Ermeni satranç ustası “Freestyle Satranç Grand Slam Turu”nun şampiyonu

ABD bayrağı altında yarışan Ermeni satranç ustası Levon Aronyan, “Freestyle Satranç Grand Slam Turu”nun hızlı Fischer satrancı turnuvasının finalinde Hans Moke Niemann’ı mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

Aronyan, turnuvayı kazanarak 200 bin dolar ödül kazandı.

Turnuva süresince Aronyan final öncesi Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura ve Arjun Erigaisi’ye karşı etkileyici galibiyetler elde etmişti.

Aronyan turnuvayı kazandıktan sonra “Facebook” sayfasında bir paylaşımda bulundu:

“Las Vegas’ta düzenlenen Freestyle Chess Grand Slam turnuvasını kazandığım için çok mutluyum. Kutlama zamanı! Aileme, arkadaşlarıma ve taraftarlarıma teşekkür ederim. Her zaman ileriye”

ERMENİ HABER AJANSI