Papa Leo, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonla görüştü

Papa Leo’nun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Görüşmede, Gazze ve Batı Şeria’daki şiddet gündeme gelirken; Papa’nın, sivillerin ve kutsal alanların korunmasını, zorla yerinden etme ve ayrım gözetmeksizin güç kullanımının yasaklanması gerektiğini vurguladığı ve insani yardımın kesintisiz ulaşmasına yönelik çağrısını yinelediği kaydedildi.

Papa Leo, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonla görüştü

Vatikan, Papa Leo’nun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Açıklamaya göre; görüşmede, Gazze ve Batı Şeria’daki şiddet gündeme gelirken; Papa’nın, sivillerin ve kutsal alanların korunmasını, zorla yerinden etme ve ayrım gözetmeksizin güç kullanımının yasaklanması gerektiğini vurguladığı ve insani yardımın kesintisiz ulaşmasına yönelik çağrısını yinelediği kaydedildi.

Açıklamada, “Papa, uluslararası insancıl hukuka tam olarak riayet edilmesi çağrısını yineleyerek, özellikle sivillerin ve kutsal yerlerin korunması yükümlülüğünü, ayrım gözetmeksizin güç kullanımının ve nüfusun zorla nakledilmesinin yasaklanmasını vurguladı” denildi.

Papa’nın “çatışmanın sonuçlarına karşı en savunmasız durumda olanlara acil yardım sağlanması ve insani yardımın yeterli şekilde girişine izin verilmesi gerektiğini” vurguladığı belirtildi.

DAHA ÖNCE NETANYAHU İLE GÖRÜŞEN PAPA, GAZZE’DE YAŞANANLARI KINAMIŞTI

İsrail’in Gazze’deki tek Katolik Kilisesi’ne düzenlediği ve üç kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından Papa Leo ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında 18 Temmuz Cuma günü telefonla görüşmüştü.

Papa Leo, dün Gazze’deki savaşın “barbarlığını” kınayarak, “yine barışçıl bir çözüm” çağrısında bulunmuştu.

BirGün Gazetesi