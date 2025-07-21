Levon Aronyan: “Mücadele gücümü ailemden alıyorum”

“Freestyle Chess Grand Slam Tour”un hızlı Fischer satranç turnuvasında şampiyon olan, ABD bayrağı altında oynayan Ermeni Satranç Büyükustası Levon Aronyan, şampiyonluğunu değerlendirerek ailesine övgüler yağdırdı.

“Bu, hayatımdaki en büyük zaferlerden biri. Ödül fonunu da hesaba katarsak, belki de en büyüğü.”

Ailesini Los Angeles’a taşımanın başarılarındaki en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayan Ermeni satranççı, sözlerine şöyle devam etti:

“Eşim, kızım ve tüm ailem her gün yanımdaydı ve mücadele gücümü onlardan alıyorum. Onlar beni çok mutlu ediyor, ben de mutluyum. Çok minnettarım. Onların yanımda olması benim için büyük bir onur. Çünkü onlar iyi insanlar.”

Hatıralanacağı üzere, Aronyan, “Freestyle Satranç Grand Slam Turu”nun hızlı Fischer satrancı turnuvasının finalinde Hans Moke Niemann’ı mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu ve 200 bin dolar ödül kazandı.

Turnuva süresince Aronyan final öncesi Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura ve Arjun Erigaisi’ye karşı etkileyici galibiyetler elde etmişti.

Aronyan turnuvayı kazandıktan sonra “Facebook” sayfasında bir paylaşımda bulundu:

“Las Vegas’ta düzenlenen Freestyle Chess Grand Slam turnuvasını kazandığım için çok mutluyum. Kutlama zamanı! Aileme, arkadaşlarıma ve taraftarlarıma teşekkür ederim. Her zaman ileriye.”

ERMENİ HABER AJANSI