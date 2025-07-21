Fenerli Rum bestekârların eserleriyle zamanda bir müzikal yolculuk

yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan Rum bestecilerin eserlerinden oluşan özel konserde, “Fenerli şarkılar” İstanbul’un çok kültürlü müzik mirasına saygı duruşu niteliğinde sahnelenecek.

İstanbul’un çok sesli geçmişine ışık tutan bir konserle, 17. yüzyıl sonlarından itibaren Osmanlı saraylarında ve Fener semtinde müzik icra eden Rum bestekârların eserleri dinleyiciyle buluşacak. 9 Ağustos Cumartesi günü dinleyicilerle buluşacak konserde, Prens Dimitri Kandemir’in seçkin eserlerinin yanı sıra dönemin Fenerli müzisyenlerinin besteleri de yer alacak.

Konserin merkezini ise Rum cemaatinin resmi diliyle yazılmış, Osmanlı makam sistemiyle bestelenmiş ve on beş heceli kendine özgü mısralarıyla tanınan “Fenerli şarkılar” oluşturacak. Bu eserler, 19. yüzyılda İstanbul’da yayımlanan Euterpi, Pandora, Kallifonos Sirin ve Musikon Apanthisma gibi müzik koleksiyonlarından titizlikle seçildi.Söz konusu derlemelerde, Yeni Bizans Parasemantiki adı verilen nota yazım sistemiyle notaya alınmış onlarca Fenerli şarkı bulunuyor. Pek çok eserin Patrikhane ve İstanbul’daki farklı cemaatlerin baş mugannileri tarafından bestelendiği veya derlenerek kayda geçirildiği biliniyor.

Konser yalnızca müzikal bir etkinlik olmakla kalmayacak aynı zamanda çok kültürlü Osmanlı müzik mirasına, Fener’in eşsiz ruhuna ve İstanbul’un çok sesli tarihine bir saygı duruşu niteliği taşıyacak.

Agos