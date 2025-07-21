Ermenistan ve Yunanistan, kültür alanında iş birliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalayacaklar

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Zhanna Andreasyan başkanlığındaki heyet, üç günlük bir ziyaret için Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gitti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre ziyaret kapsamında Andreasyan, Yunanistan Kültür ile Eğitim, Din ve Spor bakanlıklarında görüşmelerde bulunacak.

Ayrıca kültür alanında işbirliğine dair ikili bir mutabakat zaptının imzalanması da planlanıyor.

Bakan Andreasyan başkanlığındaki heyette, Bakan Danışmanı Arman Andrikyan, Ermenistan Tarih Müzesi Müdürü Davit Poghosyan, Ermenistan Sinema Vakfı Müdürü Davit Banuçyan, Ermenistan Ulusal Filarmoni Orkestrası Müdürü Norayr Nazaryan ve Kültür Gelişim Vakfı Müdürü Karen Avetisyan da yer alıyor.

ERMENİ HABER AJANSI