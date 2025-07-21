Ermeni piyanist, Santa Cecilia Uluslararası Yarışması’nın ödül sahibi oldu

Ermeni genç piyanist Eduard Gevorgyan, Portekiz’in Porto kentinde düzenlenen Santa Cecilia Uluslararası Genç Piyano Yarışması’nda büyük bir başarı elde ederek üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Bu yarışma, yüksek itibarı ve profesyonel seviyesiyle tanınan, Dünya Uluslararası Müzik Yarışmaları Federasyonu’nun (WFIMC) bir üyesidir.

Eduard’ın bu başarısı, yalnızca yılların emeği ve müziğe olan derin sevgisinin bir meyvesi değil, aynı zamanda onun sahip olduğu zengin potansiyelin yeni zirvelere taşıyacak bir kanıtıdır.

Genç piyanist kısa süre önce, Avusturya’nın Salzburg kentinde bulunan dünyaca ünlü Mozarteum Üniversitesi’nin piyano bölümüne lisans öğrencisi olarak kabul edildi – bu da onun eğitim ve sanatsal kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Eduard Gevorgyan’ın bu önemli zaferinin ve mesleki gelişiminin arkasında, hiç şüphesiz, onun öğretmeni Profesör Vağarişak Harutyunyan da yer almaktadır. Harutyunyan’ın özverili ve istikrarlı çalışmaları, genç müzisyenin şekillenmesinde büyük rol oynamaktadır.

Eduard’ın bu prestijli yarışmaya katılımı, “Müzik Gelecek İçin” ve Hovnanyan Vakfı’nın desteğiyle mümkün oldu. Bu kuruluşların katkıları sayesinde, bir Ermeni yetenek daha uluslararası sahnede kendini gösterebildi.

Eduard Gevorgyan’ın elde ettiği bu başarı, güçlü bir mesaj taşımaktadır. Ermeni genç yetenekler, dünyanın büyük sahnelerinde parlamaya devam ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI