Ermeni asıllı tenisçi, ATP sıralamasında 16. sırada yer aldı

Rusya’da yaşayan Ermeni asıllı tenisçi ve “Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları” gümüş madalya sahibi Karen Khachanov, Profesyonel Tenisçiler Birliği’nin (ATP) güncel sıralamasında 16. sıraya yükseldi. Bu bilgi, organizasyonun resmi internet sitesinde paylaşıldı.

Khachanov, geçtiğimiz hafta “Wimbledon” turnuvasının ardından dinlenme sürecinde olduğu için herhangi bir turnuvaya katılmadı. Ancak Fransız tenisçi Arthur Fils’in düşüşü sayesinde sıralamada yükselmeyi başardı. Fils, geçen yılın “Hamburg” (ATP 500) şampiyonluk unvanını koruyamadığı için 500 puan kaybetti.

Dünyanın 1 numaralı raketi hâlâ İtalyan tenisçi Jannik Sinner olurken, 2. sırada İspanyol Carlos Alcaraz ve 3. sırada Alman Alexander Zverev yer alıyor.

ERMENİ HABER AJANSI