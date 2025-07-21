COP17 Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da düzenlenecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, Biyolojik Çeşitlilik COP17 Konferansı’nın düzenlenme tarihinin resmen onaylandığını duyurdu.

Konferans, 2026 yılının 18-30 Ekim tarihleri arasında Yerevan’da gerçekleşecek.

Başbakan, biyolojik çeşitliliğin korunması yönündeki çabaları birleştirmek amacıyla Ermenistan’ın tüm ilgili tarafları sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Daha önce Ermenistan Çevre Bakanlığı da, bu 11 günlük süreçte ülkenin dünya çevre camiasının dikkatini üzerine çekeceğini ifade etmişti. Konferans kapsamında dünyanın dört bir yanından kamu, bilim ve sivil toplum temsilcilerinden yüzlercesi Yerevan’da bir araya gelecek.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Yerevan, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik yeni yaklaşımların belirleneceği, ortak eylemlerin tartışılacağı ve uluslararası iş birliğinin teşvik edileceği küresel bir platforma dönüşecek. Bu, Ermenistan için tarihi bir olaydır – ülkemizin küresel çevre süreçlerinde sorumlu, girişimci ve etkili bir ortak olarak yerini teyit etme açısından büyük önem taşımaktadır.”

ERMENİ HABER AJANSI