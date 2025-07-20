Şanlıurfa’da bulunan kaya kilisesi kayıt altına alındı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Viranşehir ilçesindeki kaya kilisesinin kayıt altına alındığını açıkladı.

Vali Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa Kültür Envanteri Çalışmaları kapsamında kırsal Akkese Mahallesi yakınlarında tarihi bir yapıya rastlandığını belirtti.

Kayıt altına alınan tarihi yapının eski dere yatağına yakın bir konumda bulunduğunu aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

“Kaya kilise bir iç avlu, avlunun etrafında konumlandırılmış pastoforion odalarına sahip tek nefli ve arcosoliumların bulunduğu mekanlardan oluşuyor. İç avluya giriş güney yönden yapılıyor ve avlu dikdörtgen planlıdır. Avlunun kuzeyine konumlanmış kiliseye giriş, yan yana, dikdörtgen formlu, iki açıklık ile sağlanıyor. Kapıların üzerinde kare formlu pencereler bulunuyor. Kilisenin naosu, dikdörtgen planlı ve naosun doğu cephesindeki apsis ise dışa taşıntılıdır. Apsis, içten yarım daire formlu, kemer yüzeyleri profiller ile hareketlendirilerek, kemer şematik korint türü başlıklar üzerine oturuyor. Naosun, batı cephesinde ise yan yana iki adet arcosoliumlu sanduka mezar bulunuyor.”

Yeni Şafak