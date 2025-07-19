Yeni Papa Leo XIV. ilk mücizesini ilan etti

Papa XIV. Leo, bir doktorun duasıyla hayata dönen bir bebeği görev süresinin ilk mucizesi olarak tanıdı. 2007’de kalp atışı olmadan doğan Tyquan Hall’ın mucizevi iyileşmesi, 19. yüzyılda ölen İspanyol rahip Valera Parra’nın azizlik yolunu açtı.

Papa XIV. Leo, görev süresinde ilk kez bir mucizeyi kayıtlara geçirdi. Vatikan’ın bu hafta yaptığı açıklamaya göre, 2007 yılında ABD’nin Rhode Island eyaletinde erken doğan ve kalp atışı olmayan bir bebek, bir doktoru ettiği duanın ardından hayata döndü.

Duayı eden doktor, modern azizlerden ya da tanınmış figürlerden değil, 19. yüzyılda yaşamış, ismi unutulmuş bir İspanyol rahipten yardım istemişti.

Bebek Tyquan Hall, solgun doğdu. Kalbi atmıyordu. Oksijen eksikliği nedeniyle öleceği ya da kalıcı beyin hasarı yaşayacağı düşünülüyordu.

Ama doktorun duasından sonra mucizevi biçimde yaşama tutundu. Tanıklıklara göre bebek, hiçbir tıbbi müdahale olmadan birkaç dakika içinde normal şekilde nefes almaya başladı.

Mucize eseri hayata dönen bebek, on sekizinci ayında konuştu. İki yaşında yürüdü. Bugün hiçbir kalıcı sağlık sorunu bulunmuyor.

ÖLÜMÜNDEN SONRA MÜCİZE

Mucizenin merkezindeki isim, 1889’da ölen ve bugüne dek hiçbir mucizeyle ilişkilendirilmeyen Salvador Valera Parra.

Rhode Island’daki doktorun çağrısıyla Valera Parra’nın adı ilk kez Vatikan nezdinde bu denli yankı buldu.

Providence Piskoposluğu’ndan Rahip Timothy Reilly, “Bu tanıma vesilesiyle Tanrı’nın Kulu Salvador Valera Parra’nın azizlik sürecinde büyük bir adım atılmış oldu” dedi.

Reilly, bunun yalnızca eyaletleri için değil, bütün dünya için büyük bir gelişme olduğunu söyledi.

YENİ AZİZLER KAYDA GEÇİYOR

Vatikan’a göre Tyquan Hall’ın hayata dönmesi, inancın gücünün yaşayan bir kanıtı. Rahip Reilly de şu sözlerle bunu özetledi: “Valera hiçbir zaman ABD’ye gelmedi. Rhode Island’ı asla görmedi. Ama yine de adıyla çağrıldı ve o da karşılık verdi.”

https://www.sozcu.com.tr/yeni-papa-leo-xiv-ilk-mucizesini-ilan-etti-p196475